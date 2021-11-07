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Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybetti

07.11.2021 14:55

Beşiktaş-Sarıyer hattında çalışan yolcu minibüsünün kaza yapması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 7 yolcu yaralandı.

Beşiktaş- Sarıyer hattında çalışan yolcu minibüsünün kaza yapması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 7 yolcu yaralandı.

Beşiktaş'tan Sarıyer istikametine seyreden 34 M 5148 plakalı yolcu minibüsü, Hacıosman Bayırı Caddesi'nde kaldırıma çarptıktan sonra ağaçlara çarparak durdu.

Kazada, minibüsün sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, 7 yolcu yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybetti
Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybetti
Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybetti
Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybetti

Beşiktaş, Sarıyer, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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