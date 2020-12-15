Son dakika haberleri! Şarkıcı Fedon'dan Kovid-19 hassasiyeti - Son Dakika

Sahnelerin aranan isimlerinden ünlü şarkıcı Fedon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini Bodrum ilçesindeki evinde geçiriyor.

Bodrum'u çok seven ve yıllardır Torba Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşamını sürdüren 75 yaşındaki sanatçı, Kovid-19 sürecinde çok fazla evinden çıkmamayı tercih ediyor.

Mütevazi bir yaşam süren ve alınan tüm tedbirlere uyarak örnek olmaya çalışan şarkıcı, insanların da bu şekilde duyarlı olmalarını istiyor.

Fedon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'da yaşamının kendisine büyük keyif ve huzur verdiğini söyledi.

"Her şeyin en kısa sürede düzeleceğine inancım tam. Biraz daha sabırla evlerimizde beklemeye devam edelim." diyen Fedon, özellikle sanat camiasının umudunu yitirmemesi gerektiğini belirtti.

Ekonomik olarak sanat hayatından elde ettiği bir miktar birikiminin olduğunu ifade eden Fedon, "Çalıştığım 40 yıllık dönemden ufakta olsa kendi çapımda birikimlerim oldu. Onunla yaşamımı devam ettiriyorum. Biz iyi günde çok lüks yaşamayı da biliriz, kötü günde ekmeğimizi sıcak kuru fasulyeye banmayı da biliriz. Yeter ki sağlık bakımından bir sıkıntımız olmasın." ifadelerini kullandı.

Sanat hayatında 35 yılı geride bıraktığına işaret eden Fedon, bir çok inişli çıkışlı zamanlarının olduğunu dile getirdi.

Bu günlerin de geçeceğini unutmadan geleceğe umutla bakmak gerektiğini vurgulayan Fedon, "Sanat yaşamına beş albüm sığdırdım. En son albümünü 22 yıl önce yapmama rağmen hala sevilen bir sanatçı olmak mutluluk verici. Sağlık her şeyden önce geliyor." diye konuştu.