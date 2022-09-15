Hadise ve bir süreden bu yana sorun yaşadığı eşi Mehmet Dinçerler resmen boşanıyor. Hadise Açıkgöz, boşanmak için avukatı Hakan Öncel aracılığıyla dün Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.
Mahkemeye sunulan dilekçede, Hadise Açıkgöz ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan 2022'de evlendikleri belirtilerek Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı anlatıldı.
Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" denildi.
Hadise'nin maddi ve manevi tazminat talebi olmadığı kaydedilen dilekçede, "Mehmet Dinçerler'in boşanma konusundaki iradesini, mahkemeniz huzurunda beyan edeceğini umuyoruz. Aksi durumda, evlilik birliğinin sarsılması ile ilgili olarak, tanık ve delil sunma ile diğer tüm haklarımızı saklı tutuyoruz" ifadesi kullanıldı. Dilekçede, "Evlilik Birliğinin Sarsılması" başlıklı Medeni Kanun 166. maddesi uyarınca tarafların boşanması talep edildi.
Son Dakika › Güncel › Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi... - Son Dakika