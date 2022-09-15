Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...

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Hadise ve bir süreden bu yana sorun yaşadığı eşi Mehmet Dinçerler resmen boşanıyor. Hadise Açıkgöz, boşanmak için avukatı Hakan Öncel aracılığıyla dün Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

"HADİSE'NİN SANAT HAYATINI KISITLAMAYA YÖNELİK TUTUM"

Mahkemeye sunulan dilekçede, Hadise Açıkgöz ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan 2022'de evlendikleri belirtilerek Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı anlatıldı.

"DAVRANIŞLARI PSİKOLOJİK BASKI BOYUTUNA ULAŞTI"

Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" denildi.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ YOK

Hadise'nin maddi ve manevi tazminat talebi olmadığı kaydedilen dilekçede, "Mehmet Dinçerler'in boşanma konusundaki iradesini, mahkemeniz huzurunda beyan edeceğini umuyoruz. Aksi durumda, evlilik birliğinin sarsılması ile ilgili olarak, tanık ve delil sunma ile diğer tüm haklarımızı saklı tutuyoruz" ifadesi kullanıldı. Dilekçede, "Evlilik Birliğinin Sarsılması" başlıklı Medeni Kanun 166. maddesi uyarınca tarafların boşanması talep edildi.