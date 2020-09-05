Son dakika haberleri! Saruhanlı'da çalınan 3 ton kuru üzüm, sahibine teslim edildi - Son Dakika

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir çiftçinin evinin önünden çalınan 3 ton kuru üzüm, jandarma tarafından bulundu.
Koldere Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hüseyin Göral'ın (66), kuru üzüm işletmesine götürülmek üzere beklettiği yaklaşık 3 ton kuru üzüm, römorkuyla birlikte evinin önünden çalındı.
Göral'ın başvurusu üzerine Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, 3 ton üzüm ve römorku, Koldere Mahallesi'ne yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan Mütevelli Mahallesi'ndeki sokakta buldu.
Kuru üzüm sahibine teslim edildi. Üzümün bulunmasıyla Hüseyin Göral, büyük sevinç yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 16:03 - Kaynak: AA
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