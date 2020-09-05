Son dakika haberleri! Saruhanlı'da çalınan 3 ton kuru üzüm, sahibine teslim edildi - Son Dakika

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir çiftçinin evinin önünden çalınan 3 ton kuru üzüm, jandarma tarafından bulundu.

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"Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına bir yalanlama daha: Bu Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi