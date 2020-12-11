Son dakika haberleri: SASA devlet destekli yatırımla 1.350 kişiye ek istihdam sağlayacak - Son Dakika

Son dakika haberleri: SASA devlet destekli yatırımla 1.350 kişiye ek istihdam sağlayacak

11.12.2020 11:58

Bir son dakika haberine göre Adana'da faaliyet gösteren SASA Polyester Sanayi AŞ, yaklaşık 11,3 milyar liralık sabit yatırımla Adana'da yapacağı saf tereftalik asit (PTA) ve polimer/cips üretimi tesisi yatırımları için alacağı proje bazlı devlet desteğiyle istihdama katkı sağlamanın yanı sıra iç pazarın PTA...

Adana'da faaliyet gösteren SASA Polyester Sanayi AŞ, yaklaşık 11,3 milyar liralık sabit yatırımla Adana'da yapacağı saf tereftalik asit (PTA) ve polimer/cips üretimi tesisi yatırımları için alacağı proje bazlı devlet desteğiyle istihdama katkı sağlamanın yanı sıra iç pazarın PTA ihtiyacını karşılayarak ithalatın önüne geçmeyi hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve 25 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "proje bazlı devlet yardımı" uygulamasıyla desteklenmesi kararlaştırılan projenin hayata geçirilmesi için SASA'da çalışmalar sürüyor.

SASA Polyester Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker, AA muhabirine, PTA yatırımında dünya devi Amerikan Invista (Koch Industries) firması ile ağustos ayında 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet anlaşması imzaladıklarını hatırlattı.

Tesiste bir an önce çarkların dönmesi için kısa süre önce bir İspanyol firmasıyla mühendislik anlaşması gerçekleştirdiklerini ifade eden Şeker, yatırımlarının "proje bazlı devlet yardımı" uygulamasıyla desteklenmesi kararının alınmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Destek kapsamında yatırımlar için gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi ve vergi indirimi başta olmak üzere birçok avantajlarının olacağını ifade eden Şeker, şöyle devam etti:

"SASA'nın 1,5 milyon ton yıllık PTA, 665 bin ton da polimer/cips projesine proje bazlı teşvik verildi. Teşvikle beraber 1.350 kişiye ek istihdam sağlayacağız. Nisan ayı gibi düğme basıyoruz, ekipmanların siparişlerini veriyoruz. Muhtemelen 2023'ün ilk aylarında üretime başlayacağız. Böylece SASA yurt dışından ithalatını yaptığı PTA'yı kendisi üretmiş olacak. Bu konuda ton başı yaklaşık bin dolar hesap edersek 1,5 milyar dolar ülkemizin cebinde kalacak. Destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgili bakanlarımıza teşekkürü borç biliriz. Devleti arkanızda görmeniz lazım, buradaki destek bizim açımızdan önemli. Bu işin parasal kısmı çok önemli değil, yanınızda devletin olması, kolaylıkları sağlaması bizi birtakım bürokratik işlerden alıkoyması... O açıdan çok önemli. Türkiye'de şimdiye kadar bu tür destekler hep devam etti, oldu, bundan sonra da olacak. Biz de bunun karşılığında ülkemize katkıda bulunup hem istihdam sağlayacağız hem cari açığın kapanmasına katkıda bulunacağız."

Yeni yatırımlar yaparak ülkenin istihdamına ve ekonomisine katkı sağlamak için çalıştıklarını belirten Şeker, kısa süre önce de 250 milyon doları teşvikli olmak üzere toplam 1 milyar dolarlık bir yatırım olan polimer, elyaf ve poy tesislerinin tamamlandığını ve burada çarkların döndüğünü aktardı.

Şeker, artık Türkiye'de katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve bunun için mutlaka bu tür ham madde yatırımlarının yapılması gerektiğini, kalkınmanın ancak bu şekilde olacağını kaydetti.

Erdemoğlu Holding bünyesine girmeden önce SASA'nın 350 bin ton gibi üretimi ve 1.000 çalışanı olduğunu aktaran Şeker, "Bugün ise 1,4 milyon ton yıllık üretimimiz var ve yaklaşık 4 bin 200 kişi çalışıyor. Avrupa başta olmak üzere bütün dünyaya ihracatımız var. SASA'nın 2021 için 1,4 ile 1,8 milyar dolar arasında cirosu olacak, yaklaşık 700-750 milyon dolar gibi de bir ihracat planlıyoruz." diye konuştu.

Şeker, SASA'nın bundan sonraki hedefinin polyesterin ham maddesini üretmek olduğunu, bunun için de Yumurtalık ilçesindeki arazinin tahsis edilmesini beklediklerini ve buraya 2031 yılında hayata geçecek 12 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını sözlerine ekledi.

Son dakika haberleri: SASA devlet destekli yatırımla 1.350 kişiye ek istihdam sağlayacak
Son dakika haberleri: SASA devlet destekli yatırımla 1.350 kişiye ek istihdam sağlayacak
Son dakika haberleri: SASA devlet destekli yatırımla 1.350 kişiye ek istihdam sağlayacak
Son dakika haberleri: SASA devlet destekli yatırımla 1.350 kişiye ek istihdam sağlayacak

Cumhurbaşkanı, İstihdam, Gazete, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: SASA devlet destekli yatırımla 1.350 kişiye ek istihdam sağlayacak - Son Dakika


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