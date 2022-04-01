Son dakika haberleri: 'Satın alacağım' deyip denemek istediği motosikleti çaldı; o anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: 'Satın alacağım' deyip denemek istediği motosikleti çaldı; o anlar kamerada

01.04.2022 16:31
Son dakika haberleri: 'Satın alacağım' deyip denemek istediği motosikleti çaldı; o anlar kamerada

Son dakika haberi... MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Sinami Göktaş'ın (42) motosikleti, satın almak için deneyeceğini söyleyen kişi tarafından çalındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Sinami Göktaş'ın (42) motosikleti, satın almak için deneyeceğini söyleyen kişi tarafından çalındı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken Göktaş, "Vicdanı varsa, motorumu geri getirir" dedi.

Olay, 25 Mart günü saat 14.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Telefon teknik servisi sahibi Sinami Göktaş, iş yerinde otururken içeriye 50-55 yaşlarındaki kişi girdi. Bu kişi, Göktaş'a, iş yerinin önündeki motosikletinin satılık olup olmadığını sordu. Göktaş da satabileceğini söyledi. Şüpheli, daha sonra kapının önünde duran motosiklete yöneldi. Daha önce bu tarz motosiklet aldığını ancak sesini beğenmeyip, iade ettiğini söyleyen şüpheli, motosikleti çalıştırıp önce bir süre sesini dinledi, ardından da ileri, geri hareket ettirip frenleri deniyormuş gibi yaptı. Bu sırada Göktaş'ın bir anlık dalgınlığından faydalanan şüpheli, hızla bölgeden uzaklaştı. Göktaş'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada hırsızlık anı Göktaş'ın iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'MOTOSİKLETİMİ ÇOK SEVİYORDUM'

Motosikleti çalındığı için üzgün olduğunu söyleyen Sinami Göktaş, "Şüpheli kişi, daha önce Aydın'ın Didim ilçesinde ve İzmir'de aynı taktikle motosiklet hırsızlığı yapmış. Çalınan motosikletimi alalı daha 2,5 yıl olmuştu. İstanbul'dan çok uygun bir fiyata almıştım. Motosikletimi çok da seviyordum. Motosikletimi çalan kişi 50-55 yaşlarında bir kişi. Böyle bir şey yapacağına beklemiyordum. Vicdanı varsa motorumu geri getirir" dedi.


Son dakika haberleri: 'Satın alacağım' deyip denemek istediği motosikleti çaldı; o anlar kamerada
Son dakika haberleri: 'Satın alacağım' deyip denemek istediği motosikleti çaldı; o anlar kamerada
Son dakika haberleri: 'Satın alacağım' deyip denemek istediği motosikleti çaldı; o anlar kamerada
Son dakika haberleri: 'Satın alacağım' deyip denemek istediği motosikleti çaldı; o anlar kamerada
Son dakika haberleri: 'Satın alacağım' deyip denemek istediği motosikleti çaldı; o anlar kamerada
Son dakika haberleri: 'Satın alacağım' deyip denemek istediği motosikleti çaldı; o anlar kamerada
Son dakika haberleri: 'Satın alacağım' deyip denemek istediği motosikleti çaldı; o anlar kamerada
Son dakika haberleri: 'Satın alacağım' deyip denemek istediği motosikleti çaldı; o anlar kamerada
Son dakika haberleri: 'Satın alacağım' deyip denemek istediği motosikleti çaldı; o anlar kamerada
YORUMLAR
500
'Mayınları Amfibik Harekat Planlayan Rusya Dökmüş Olamaz' 'Mayınları Amfibik Harekat Planlayan Rusya Dökmüş Olamaz' Son dakika haberi: Zanlının inceleme bahanesiyle sahibini kandırıp motosikletini çalması kameraya yansıdı Son dakika haberi: Zanlının inceleme bahanesiyle sahibini kandırıp motosikletini çalması kameraya yansıdı

Atatürk Caddesi, Cep Telefonu, Bodrum, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 'Satın alacağım' deyip denemek istediği motosikleti çaldı; o anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
16:37 Hayranına tecavüz ettiği iddia edilen şarkıcı Kurtuluş Kuş: En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacak
16:37 Kan donduran görüntüler! Ailesiyle birlikte savaştan kaçan çift Rus askerleri tarafından infaz edildi
16:31 Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti
16:10 İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:57 Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi
15:54 AK Partili Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
15:50 Survivor yarışmacısı güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz'un Sedat Peker'le yan yana fotoğrafları ortaya çıktı
15:45 Yürek ısıtan görüntü! 5 bin kuzu anneleriyle işte böyle buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 16:45:08. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: 'Satın alacağım' deyip denemek istediği motosikleti çaldı; o anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement