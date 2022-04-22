Son dakika haberleri... Sattığı arabanın parasını almaya giden şahsın vurulma anı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Sattığı arabanın parasını almaya giden şahsın vurulma anı kamerada

22.04.2022 14:32

Edinilen son dakika haberine göre Aksaray'da alacak verecek meselesi yüzünden 2 kardeş ve baba oğul arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Aksaray'da alacak verecek meselesi yüzünden 2 kardeş ve baba oğul arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Kavga ve şahsın silahla vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi 1424 Sokak Gülbahçe Sitesinin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan 8 ay önce taksitle araç satın alarak Aksaray'a getiren Deniz Can C. (30) satışını aldığı aracın ödemesini kısmen yaptı. 8 ay boyunca babası Mahir C. (61) ile birlikte Aksaray'daki firmalarında aracı kullanan baba oğul iddiaya göre aracın taksitlerini ödemedi. Alacaklı olan Abdi Ş. (48) ile ağabeyi Ali Ş. (60)'ın telefonlarına da cevap vermediği öne sürülen baba oğul parayı ödemek istedi. Bunun üzerine Diyarbakır'da yaşayan abi kardeş Aksaray'a gelerek baba ile oğlunun evine gitti. Site önüne alacaklılarının geldiğini haber alan Mahir C. evinde bulundurduğu ruhsatsız tabancayı alarak dışarıda bekleyen abi ve kardeşiyle kavga etmeye başladı. Kavga anında sinirlenen Mahir C., belindeki ruhsatsız tabancayı çekerek Abdi Ş.'ye ateş açtı. Sol bacağından yaralanan adam kanlar içerisinde yerde kalırken, kavga ve silahla vurma anı anbean sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada Ali Ş.'de eli silahlı babanın oğlu olan Deniz Can C. tarafından darp edildi. Kardeşleri yaralayan Mahir C. ve oğlu olay yerinden kaçarken, olayı fark eden site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı abi kardeş ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Oğlu gözaltına alınan şüpheli Mahir C.'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yasin Can - Yavuz Akkan-İHA)

Son dakika haberleri... Sattığı arabanın parasını almaya giden şahsın vurulma anı kamerada
Son dakika haberleri... Sattığı arabanın parasını almaya giden şahsın vurulma anı kamerada
Son dakika haberleri... Sattığı arabanın parasını almaya giden şahsın vurulma anı kamerada
Son dakika haberleri... Sattığı arabanın parasını almaya giden şahsın vurulma anı kamerada
Son dakika haberleri... Sattığı arabanın parasını almaya giden şahsın vurulma anı kamerada
Son dakika haberleri... Sattığı arabanın parasını almaya giden şahsın vurulma anı kamerada
Son dakika haberleri... Sattığı arabanın parasını almaya giden şahsın vurulma anı kamerada

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Sattığı arabanın parasını almaya giden şahsın vurulma anı kamerada - Son Dakika


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