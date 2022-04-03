Son dakika haberleri! Savaş bölgesinden Sakarya'ya getirilen Ukraynalı yetim çocuklar, sporla moral buluyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Savaş bölgesinden Sakarya'ya getirilen Ukraynalı yetim çocuklar, sporla moral buluyor

03.04.2022 13:03

Son dakika gündem haberine göre Ukrayna'da yetimhanelerde kalan çocukların tahliyesi için başlatılan çalışma kapsamında Sakarya'ya getirilen 113 yetim çocuk, savaşın izlerini spor yaparak unutmaya çalışıyor.

Ukrayna'da yetimhanelerde kalan çocukların tahliyesi için başlatılan çalışma kapsamında Sakarya'ya getirilen 113 yetim çocuk, savaşın izlerini spor yaparak unutmaya çalışıyor.

Adapazarı ilçesindeki bir otele yerleştirilen 113'ü yetim çocuk, 63'ü bakım personelinden oluşan 176 kişilik kafileye psikolojik destek de sunuluyor.

Çocuklar, otelin salonunda spor yaparak moral bulmaya çalışıyor.

Koruyucu anne Pradko Viktoriya, yaptığı açıklamada, Ukrayna'da zor günler yaşadıklarını söyledi.

Günlerce sığınaklardan çıkamadıklarını, çocukların psikolojisinin bozulduğunu anlatan Viktoriya, "Ülkemizde savaşın duracağını zannettik ama savaş durmadı; bombalar ve roketler atılıyor. Oğlum hala savaşıyor, inanıyorum ki Ukrayna kazanacaktır. Çocuklarımız ve ülkem için dua ediyorum." dedi.

" Türkiye'nin çok misafirperver ülke olduğunu öğrendik"

Viktoriya, Türkiye'ye gelirken zorluk yaşadıklarını dile getirerek, "Türkiye'nin çok misafirperver bir ülke olduğunu öğrendik, geldiğimizde bizi gerçekten çok iyi karşıladılar ve gerçekten çok mutlu olduk. Türkler çocukları çok severler, ülkemizde savaş bittiğinde Türkiye'ye turist olarak tekrar geleceğiz. Herkese bize kucak açtıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çocuklardan Koçenko Lüdmila, buradaki insanların çok misafirperver olduğunu belirterek, "Bizlere burada güzel bir yaşam sağladılar. Burada olmaktan çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Kozlov Mikola, Ukrayna'da korku içinde geçirdikleri günleri hatırlamak bile istemediğini vurgulayarak, "Siren sesleri, bomba seslerinden devamlı sığınaklarda saklanmak zorunda kaldık. Bu işkencenin hiç bitmeyeceğini düşündüm. Şimdi ise Türkiye'ye geldik. Herkese çok teşekkür ediyorum, bizleri burada çok iyi karşıladılar." dedi.

Otel sahibi Altay Akbıyık da çocukların mutlu olduğunu, devletin onlarla ilgilendiğini, kendilerinin de ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Son dakika haberleri! Savaş bölgesinden Sakarya'ya getirilen Ukraynalı yetim çocuklar, sporla moral buluyor
Son dakika haberleri! Savaş bölgesinden Sakarya'ya getirilen Ukraynalı yetim çocuklar, sporla moral buluyor
Son dakika haberleri! Savaş bölgesinden Sakarya'ya getirilen Ukraynalı yetim çocuklar, sporla moral buluyor

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Ukrayna, Sakarya, Savaş, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Savaş bölgesinden Sakarya'ya getirilen Ukraynalı yetim çocuklar, sporla moral buluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Savaş bölgesinden Sakarya'ya getirilen Ukraynalı yetim çocuklar, sporla moral buluyor - Son Dakika
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