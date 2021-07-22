NATO'nun daimi deniz görev grubu unsurlarından Türkiye, İspanya ve Romanya'ya ait savaş gemileri Sinop'a geldi.
Türkiye Deniz Kuvvetlerine ait TCG Akçakoca M268, Romanya Deniz Kuvvetlerine ait ROS LT LUPU Dinesco 25 ve İspanya Deniz Kuvvetlerine ait ESPS Roya P 42 adlı savaş gemileri, Sinop İskelesi'ne demirledi.
Gemilerin gelişi nedeniyle iskele çevresinde emniyet ekiplerince güvenlik önlemleri alındı, sivillerin iskeleye girişine izin verilmedi.
Dört gün kentte kalacak gemilerin ziyaret amaçlı Sinop'a geldikleri belirtildi.
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Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Savaş gemileri Sinop İskelesi'ne demirledi - Son Dakika