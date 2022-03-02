Son dakika haberleri... Savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı

02.03.2022 09:07
Son dakika haberleri... Savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı başkent Moskova'daki Ukrayna Büyükelçiliği'ne giden 2 anne ve 5 çocuk Rus polisler tarafından gözaltına alındı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı başkent Moskova'daki Ukrayna Büyükelçiliği'ne giden 2 anne ve 5 çocuk Rus polisler tarafından gözaltına alındı.

Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırılarının en çok protesto edildiği Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus polisi, savaş karşıtı protestocuları gözaltına almaya devam ediyor. Moskova'da Ekaterina Zavizion ve Olga Alter isimli 2 anne, Sonya, David, Matvey, Liza ve Gosha isimli çocuklarını da alarak Ukrayna Büyükelçilik binası önüne gitmek istedi. En küçüğü 7, en büyüğü 11 yaşında olan çocuklar "Savaşa hayır" yazılı pankartlar taşıyarak, Büyükelçilik binası önüne çiçek bıraktı. Bu sırada çevrede güvenlik önlemleri alan Rus polis ekipleri, 2 anne ve 5 çocuğu gözaltına alarak ekip araçlarına bindirdi. Karakola götürülen kadınlar ve çocuklar, sorgularının ardından serbest bırakıldı. Olay Rusya'da büyük tepki toplarken, Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan ise henüz olaya ilişkin bir açıklama gelmedi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

Son dakika haberleri... Savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı

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Ukrayna, Moskova, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı - Son Dakika


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