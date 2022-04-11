Son dakika haberleri | Savaş karşıtı Rus muhalif politikacı Kara-Murza Moskova'da gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Savaş karşıtı Rus muhalif politikacı Kara-Murza Moskova'da gözaltına alındı

11.04.2022 22:24
Son dakika haberleri | Savaş karşıtı Rus muhalif politikacı Kara-Murza Moskova'da gözaltına alındı

Son dakika haber... Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından savaş karşıtı komite kuran muhalif politikacı Vladimir Kara-Murza, Moskova'da gözaltına alındı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından savaş karşıtı komite kuran muhalif politikacı Vladimir Kara-Murza, Moskova'da gözaltına alındı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından ülkede savaş karşıtı protestolar sürerken, birçok gösterici gözaltına alınmaya devam ediliyor. Akşam saatlerinde muhalif politikacı ve gazeteci Vladimir Kara-Murza, Rus istihbaratı tarafından Moskova'da gözaltına alındı.

Kara-Murza'nın gözaltına alındığını duyuran Rus politikacı İlya Yaşin, gözaltı gerekçesinin neden kaynaklandığına dair henüz bilgi edinilemediğini aktardı.

Kara-Murza'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sonrasında sürgündeki Rus politikacılarla birlikte kurduğu Rusya Savaş Karşıtı Komitesi'nin çalışmaları nedeniyle gözaltına alındığı düşünülüyor.

Kara-Murza, son olarak sabah saatlerinde ABD Merkezli basın kuruluşu MSNBC televizyon kanalının yayınına katılmış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna operasyonları sırasında Rus kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini ifade etmişti. Yayın sırasında tehlike altında olduğunu ifade eden Kara-Murza, savaşa karşı olan duruşu hakkında "Olmam gereken nokta burası" demişti.

Kara-Murza, Mayıs 2015 ve Şubat 2017 tarihlerinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu olmuştu. Putin'e karşıtlığıyla bilinen Rus politikacı, öldürülen Rus politikacı Boris Nemtsov ve zehirlendikten sonra cezaevine gönderilen Rus muhalif lider Alexei Navalny'ye verdiği desteklerle tanınıyor. - MOSKOVA

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Moskova, Savaş, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Savaş karşıtı Rus muhalif politikacı Kara-Murza Moskova'da gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Savaş karşıtı Rus muhalif politikacı Kara-Murza Moskova'da gözaltına alındı - Son Dakika
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