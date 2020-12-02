Son dakika haberi... - Savaş mağdurlarına 470 ton sebze ve meyve - Son Dakika

Son dakika haberi... - Savaş mağdurlarına 470 ton sebze ve meyve

02.12.2020 13:41
Son dakika haberi... - Savaş mağdurlarına 470 ton sebze ve meyve, System.String[]

Son dakika haberi: - Savaş mağdurlarına 470 ton sebze ve meyve Suriye'nin İdlib ile Afrin bölgelerindeki sığınmacı kamplarında yaşayan ailelere 470 ton sebze ve meyve dağıtıldı.

- Savaş mağdurlarına 470 ton sebze ve meyve

HATAY - Suriye'nin İdlib ile Afrin bölgelerindeki sığınmacı kamplarında yaşayan ailelere 470 ton sebze ve meyve dağıtıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Yusuf Tunç, yaptığı açıklamada, savaş mağduru sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Türkiye'deki hayırseverlerin öşür bağışlarının Suriye'de dağıtıldığını aktaran Tunç, "Anadolu'dan Suriye'ye gönderilen 470 ton sebze ve meyveyi başta mülteci kampları olmak üzere bölgelerdeki çeşitli alanlarda yaşayan sivillere ulaştırdık. Kış döneminin de gelmesiyle kamplarda yaşam giderek zorlaşıyor" ifadesini kullandı.

Yusuf Tunç, insani yardım çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Son dakika haberi... - Savaş mağdurlarına 470 ton sebze ve meyve
Son dakika haberi... - Savaş mağdurlarına 470 ton sebze ve meyve
Son dakika haberi... - Savaş mağdurlarına 470 ton sebze ve meyve
Son dakika haberi... - Savaş mağdurlarına 470 ton sebze ve meyve
Son dakika haberi... - Savaş mağdurlarına 470 ton sebze ve meyve

Suriye, Afrin, İdlib, Savaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... - Savaş mağdurlarına 470 ton sebze ve meyve - Son Dakika


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