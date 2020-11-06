SURİYE' de iç savaş nedeniyle yerinden edilen milyonlarca sivil bir yandan yaklaşan kış mevsiminin ağır şartları ile mücadele ederken, diğer yandan da bölgede acil tıbbi malzeme ihtiyacı olduğu belirtildi. Kamplarda koronavirüs vaka sayısı ise 441'e ulaştı.

Bölgede sivil savunma görevi yapan 'Beyaz Baretliler', sosyal medya hesaplarından yaptıkları çağrıda hem soğuk havayla mücadele ettiklerini hem de Covid-19 ile mücadele kapsamında acil tıbbi malzeme ihtiyacı olduğunu duyurdu. Kamplarda yaptıkları periyodik ziyaret ve sağlık kontrollerinde sivillerin hastalıkla mücadelede etkili olabilecek sağlık malzemelerine ihtiyacı olduğunu belirten Beyaz Baretliler, aynı zamanda koronavirüs vaka sayılarını da paylaştı.

441'E ULAŞTIBeyaz Baretliler'den yapılan açıklamada, "Kuzey Suriye'de koronavirüs vakaları geçtiğimiz günlerde önemli ölçüde arttı ve geçtiğimiz gün sayısı 441'e ulaştı. Vakanın yayılmasını etkili bir şekilde sınırlamak için dezenfeksiyon ve bilinçlendirme kampanyalarını yoğunlaştırıyoruz" denildi.

Bölgede ayrıca bir yandan okullar dezenfekte edilirken, diğer yandan da sağlık kontrolleri devam ediyor.