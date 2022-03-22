Son dakika haberleri! Savaş mağduru çocuklar kendi dramlarını tiyatro oyunuyla sahneleyecek - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Savaş mağduru çocuklar kendi dramlarını tiyatro oyunuyla sahneleyecek

22.03.2022 13:45
Son dakika haberleri! Savaş mağduru çocuklar kendi dramlarını tiyatro oyunuyla sahneleyecek

Son dakika haberleri... Türkiye'de tedavileri devam eden bir grup Suriyeli ve Iraklı savaş mağduru çocuk, yaşadıkları dramların sahneleneceği "Siyahtan Pembeye" adlı oyunda rol alacak.

Türkiye'de tedavileri devam eden bir grup Suriyeli ve Iraklı savaş mağduru çocuk, yaşadıkları dramların sahneleneceği "Siyahtan Pembeye" adlı oyunda rol alacak.

Ala Hayat Minik Masumlar Derneğinden (AHMİMDER) yapılan açıklamaya göre, çocukların moral, motivasyon ve rehabilitasyonlarına katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen dernek, "Siyahtan Pembeye" oyununda savaş mağduru çocukları bir araya getirecek.

Etkinlik kapsamında, savaş sırasında vücutlarında oluşan yara ve yanıkların tedavisi için Türk Kızılay tarafından Türkiye'ye getirilen Suriyeli ve Iraklı çocuklar, yaşadıkları dramı tiyatro oyunu ile sahneleyecek.

AHMİMDER Genel Başkanı Ayşegül Aksu, yaklaşık 7 yıldır savaş mağduru çocukların tedavileriyle yakından ilgilendiklerini ifade etti.

Etkinlikte savaş mağduru çocukların gerçek yaşam hikayelerini ele alacaklarını aktaran Aksu, "Türkiye'de gösterime girecek bu özel oyunumuz, aynı zamanda çocuklarımızın kendi hayatlarının anlatıldığı, tamamı gerçek hikayelerden oluşan bir oyun. Bu nedenle bu zamana kadar izlediklerimizden bir hayli farklı olacak. Ayrıca çocuklarımız sahnede kendi yaşadıklarını anlatacaklar. Çocuklarımızın tedavileriyle geçen yıllarının izlerini bir nebze unutturmayı istiyoruz. Onları topluma kazandırmak amacıyla düzenlediğimiz bu organizasyonumuzun galasına tüm halkımızı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hayata tutunmalarını görmek büyük bir mutluluk"

Tiyatro oyununun yönetmeni Bayram Kaygusuz da çocuk tiyatro sahnelerinde 20 yıldır çalışma yürüttüğüne işaret ederek, bu oyunun bugüne kadar sahnelenen tüm oyunlardan daha çok heyecan verecek bir çalışma olduğunu belirtti.

Yönetmen Kaygusuz, "Travmaları olan bu çocukların her provadan sonra daha çok hayata tutunmalarını görmek şahsım adına büyük bir mutluluk. Bu özel oyuna katılımın fazla olması çocuklara da hayata tekrar tutunmaları için ilham verecek. Bu sebeple halkımızın değerli vakitlerinden 2 saati ayırarak bu çocuklara değer katmasına talibim." ifadelerini kullandı.

Hayati İnanç, Turgay Başyayla ve Ender Tekin'in katılımıyla sergilenecek "Siyahtan Pembeye" oyunu, 24 Mart Perşembe günü Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi Genco Erkal Salonu'nda ücretsiz olarak saat 14.00 ve 19.00'da sahnelenecek.

Son dakika haberleri! Savaş mağduru çocuklar kendi dramlarını tiyatro oyunuyla sahneleyecek

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Savaş mağduru çocuklar kendi dramlarını tiyatro oyunuyla sahneleyecek - Son Dakika


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