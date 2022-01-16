Son dakika haberi: Savaşın yaralarından kurtulmak için 7 yılda 40 ameliyat oldu - Son Dakika

Suriye'deki iç savaşta yakınına bomba düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 14 yaşındaki Emine İsmail, sağlığına tekrar kavuşabilmek için 40 kez ameliyat geçirdi.

İsmail ailesi, iç savaş nedeniyle Halep kentinden İdlib'deki akrabalarının yanına gitti. Burada yakınlarına düşen bomba sonucu vücutlarında yanıklar oluşan Emine ile annesi Zeynep Muhammed, tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Olayın yaşandığı dönemde 7 yaşında olan Emine, Türkiye'de gönüllü doktorlarca 40 kez ameliyat edildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde ailesiyle yaşayan Emine için seferber olan, çoğunluğunu sağlıkçıların oluşturduğu gönüllüler, kurdukları Ala Hayat Minik Masumlar Derneği'yle Emine gibi 400 çocuğun yarasına merhem oldu.

Dernek Başkanı Ayşegül Aksu, AA muhabirine, dernekleşmelerinin hikayesinin Emine İsmail'le başladığını söyledi.

Üniversiteyi yeni bitirdiği sıralarda arkadaşları aracılığıyla Emine ile tanıştığını anlatan Aksu, küçük kızı o halde görünce çok etkilendiğini belirtti.

Ziyarete giderken yanında oyuncak da götürdüğünü ancak Emine'nin oyuncaklarla hiç ilgilenmediğini ifade eden Aksu, şunları anlattı:

"Emine, babasının telefonundaki bir çocuğu gösterdi. Fotoğraftakinin kardeşi ya da arkadaşı olduğunu düşünmüştüm. 'Bu benim' dedi. Emine, gözünü açıp kapatamıyordu, yeniden gözünü açıp kapatmak istediğini söyledi. Burnundan nefes almak, ağzını açıp kapatabilmek, tuvaletini yapabilmek istediğini söyledi. Aynı anda göz, burun isteniyor. Saçları, kaşları yok. O zaman 'Benim Emine ile ilgilenmem lazım' dedim ve aradan 7 yıl geçti. Emine ve diğer çocuklarla bu süreçte tanıştım."

Emine'nin kendilerinde çok özel bir yeri olduğunu vurgulayan Aksu, "Kızımız artık gözlerini açıp kapatabiliyor, rahat yemek yiyebiliyor. Psikolojik olarak biraz daha yaşadığı travmaları unutturabilmişiz. Doktorlarımız sağ olsun, hepsini onlar yaptı, bizler sadece aracı olduk. Bugüne kadar gözünüz açılıp kapanıyor diye hiç şükür ettiniz mi? Ben bu çocuklarla tanıştıktan sonra gözümü açıp kapattığımda, burnumdan nefes aldığımda, yemek yiyebildiğimde hep şükrettim." diye konuştu.

"2022'de hedefimiz büyük"

Bir çocuktaki gelişimi görünce "bismillah" diyerek doktorlar ve sağlıkçıların yer aldığı gönüllülerle bir dernek kurduklarını anlatan Aksu, dernekteki arkadaşlarıyla hedeflerinin ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürebilmek olduğunu söyledi.

Aksu, "2022 yılında hedefimiz büyük. Sadece bir yıl içerisinde 500 çocuğun ameliyatını, medikal ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Bu anlamda da derneğimizdeki profesör doktorlarımız, plastik cerrahlarımız ve diğer gönüllülerimizle gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

"Okula gitmek istiyorum ama ameliyattan sonra"

Emine İsmail de evde oturdukları sırada bombanın patladığını ve gözünü açtığında Türkiye'de bir hastanede olduklarını gördüğünü anlattı. 3-4 ay sonra babasını görünce yanıklarını unuttuğunu dile getiren Emine İsmail, "Okula gitmek istiyorum ama bu halde değil, ameliyattan sonra gitmek, arkadaşlarımla gezmek dolaşmak istiyorum. Tek istediğim acılarımın dinmesi için ameliyat olmak." ifadesini kullandı.

Kahramankazan'da kaynakçı olarak çalışan üç çocuk babası Yusuf İsmail ise kızının Türkiye'deki ilk tedavisinin ardından Ayşegül Aksu ile tanıştıklarını anlatarak, "Onun yardımıyla Emine ameliyatlar oldu. Kızımızın iyi olması için yeni ameliyatların olmasını istiyoruz." diye konuştu.