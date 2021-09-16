Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib'deki 1720 yetime yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İdlib'deki 1720 yetim çocuğa sahip çıkmaya devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TDV, Suriye'de savaşın başladığı ilk günden itibaren mağdur ailelere barınmadan gıdaya, eğitimden giyecek ve yakacağa kadar hayata dokunan her alanda yardım ulaştırıyor.

Bu kapsamda TDV, İdlib'de kurduğu kamplarda yaşayan yetim çocuklara yönelik yardımlarını sürdürüyor.

Yetim kamplarını ziyaret eden TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, açlık, yoksulluk, savaş gibi olumsuzlukların en çok çocukları etkilediğini, bunun en bariz örneklerinden birisinin de Suriye'de yaşandığını ifade etti.

Suriye'de savaşın başladığı günden bu zamana kadar binlerce çocuğun yetim kaldığına dikkati çeken Açık, TDV olarak Türk milletinin destekleriyle yetim çocukların hamiliğini yaptıklarını belirtti.

Yetimlerin Allah'ın emaneti olduğunu vurgulayan Açık, şöyle devam etti:

"İdlib'de, Beytüsselam, Zemzem, Hz. Ayşe ve İman yetim kamplarında 1240, Fatih, İbadurrahman ve Hacı Teysir anaokullarında ise 300 yetimimize maddi ve manevi destek oluyoruz. Ayrıca 180 yetim çocuğumuza da yetim kefaleti vermek üzere toplamda 1720 yetime kol kanat geriyoruz. Yetimlerimize eğitim, sosyal faaliyetler, barınma, ısınma ve gıda başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda destek sağlıyoruz. Kendilerine uzanan küçük de olsa bir yardım eli yetimlerimizin hayata umutla bakabilmelerini sağlıyor. Ebeveynlerini kaybetmiş bu yavrularımıza belki anne şefkati ve baba sevgisi veremiyoruz ama yaşadıkları acıları bir nebze olsun hafifletip hayata tutunmalarını sağlıyoruz."

Ziyaretlerin yetim çocukları çok mutlu ettiğini bildiren Açık, "Yetim çocuklar kendilerine verilen kıyafetle, yiyecekle değil, başı okşandığı, sevildiğini hissettiği, yalnız bırakılmadığı zaman mutlu oluyor. Biz de onları mutlu edebilmek için sık tık toplumun farklı kesimleriyle ziyaretler gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Yavrularımızı ziyaret etmek isteyen herkesi de bekleriz." ifadelerini kullandı.

Açık, yetimlerin mutluluğuna ortak olmak isteyenlerin de "Unutursan Yetim Kalır" projesi kapsamında "bagis.tdv.org" adresi üzerinden çevrim içi bağışta bulunabileceğini kaydetti.