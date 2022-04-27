Savaştan kaçıp Samsun'a gelen Ukraynalılar için Türkçe kursu düzenlendi - Son Dakika

Savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınıp Samsun'a yerleşen Ukraynalı kadın ve çocuklar, Türkçe öğrenmeye başladı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelerini terk ederek Samsun'a gelen Ukraynalılar için Samsun Turizmciler Derneği tarafından Türkçe kursu düzenlendi.

Dernek binasında düzenlenen kursta yaklaşık 20 Ukraynalı'ya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Tahsin Özbek tarafından haftada iki gün Türkçe dersi veriliyor.

Aynı zamanda Samsun Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Özbek, AA muhabirine, savaştan kaçıp gelen Ukraynalılara günlük yaşantıları için Türkçe dersi verdiklerini söyledi.

Türkçe bilmelerinin Ukraynalılara sosyal hayatlarında yardımcı olacağına işaret eden Özbek, "Bir markete gittiğinde, alışveriş yaparken kendilerini anlatabilecek derecede Türkçe öğretmek istiyoruz. Aynı zamanda da Türk kültürünü, geleneklerini onlara anlatmak istiyoruz." dedi.

Özbek, kursta ilk 2 ay pratik konuşma eğitimi verileceğini, ardından dil bilgisi konularının anlatılacağını kaydetti.

İki çocuğuyla Samsun'a gelen Ukraynalı Olha Zhukova ise Kiev'de kalmak tehlikeli olmaya başlayınca başka şehre gittiğini anlattı.

Her gün bomba sesi duyduğunu, bunun üzerine Türkiye'ye sığındığını dile getiren Zhukova, "Kiev'den 80 kilometre uzaklaştık. Yine tehlike bitmiyordu. Türkiye'ye geldik. Şimdi burada Türkçe öğreniyoruz." diye konuştu.

Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko ise kendilerine yardımcı olan Samsun Turizmciler Derneği yetkililerine teşekkür etti.