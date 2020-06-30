Son dakika haberleri: Savcı, gübre fabrikasındaki patlamanın sanıkları için 15'er yıl hapis istedi - Son Dakika

GEMLİK Gübre fabrikasında 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı patlamadan sorumlu tutulan 5 kişinin yargılanmasına Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada yargılanan 5 fabrika yetkilisinden 4'ü için 'taksirle adam öldürme' suçundan 15'er yıl hapis cezası isterken, diğer sanığın beraatini talep etti.

Serbest Bölge'deki Gemlik Gübre Sanayi A.Ş. tesislerinde 19 Temmuz 2015 tarihinde Amonyum Nitrat Sirkülasyon hattındaki tıkanma yüzünden oluşan basıncın yol açtığı patlamada Uğur Çavdar (32) yaşamını yitirdi, Mustafa Karakol (28) ise yaralandı. Patlamanın etkisiyle Gemsaz bölgesinde bir çok ev ve iş yerinin camları kırıldı.

İş güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirleri almadıkları öne sürülen fabrikanın müdürleri Gökşen T. (57), İbrahim Mesut H. (36), fabrika genel müdür yardımcısı Ali Galip K. (67), iş güvenliği sorumlusu Eyubi Ensari M. (63) ve Murat M. M. (45) hakkında 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması 8 Mart 2016'da görülen davaya devam edildi. Duruşmaya patlamada yaralanan Mustafa Karayol ve hayatını kaybeden Uğur Çavdar'ın (32) yakınları, tutuksuz sanıklardan Gökşen T., Murat M., Eyüp Ensari M. katılırken, Ali Galip K. ve İbrahim Mesut H. ise yer almadı.

SANIKLARIN BÜYÜK İHMALİ VAR

Mahkemeden söz alan ölen Uğur Çavdar'ın babası Ekrem Çavdar, kendisinin de 30 yıl aynı fabrikada çalıştığını vurgulayarak, sanıkların olayda büyük ihmal ve yanlışlarının olduğunu, yalan söylediklerini öne sürdü. Sanıklar ise, savunmalarında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, olaydan 3 ay önce çalışılan campril kulesinde bazı değişiklikler yapılması ve tıkanan hatta nitrik asit verilerek bölgenin gaz ve dumana bulanmasına, durumun bildirildiği yetkililerin konuyu önemsemediğine, sistem uyarı verdiği halde üretime ara verilmediğine vurgu yaparak sanıklardan Gökşen T., Ali Galip K., Murat M., Eyüp Ensari M. hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 15'er yıl hapis cezası verilmesini, işe yeni başladığı bildirilen İbrahim Mesut H.'nin sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesini istedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

5 yöneticinin tutuksuz yargılandığı davada, mahkemeye sunulan ek bilirkişi raporunda 'ihmal'e vurgu yapıldı. Mahkemeye şubat ayında sunulan ek bilirkişi raporunda, 'patlamanın meydana geldiği fabrikada ihmaller bulunduğu ve risk değerlendirmesi yapılmadan hatta tıkanıklık olmasına rağmen üretimin sürdürüldüğü' savunuldu. Üretim aşamaları ve tıkanan hatların açılmasıyla ilgili teknik bilgilerin aktarıldığı raporda şu ifadelere yer verildi:

"Fabrikada patlamadan yaklaşık bir ay önce yapılan revizyon sonrası tekrar üretime başladıktan sonra sistemin sağlıklı çalışmadığına dair tespitlerin deftere yazıldığı ve bazı yetkililer tarafından imzalandığı halde öneriler haricinde kesin bir karar alınmadığı, üretim durdurularak sistemin kontrolden geçirilip sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının araştırılması gerekirken sorunlarla birlikte üretime devam edildiği, olacaklara adeta davetiye çıkarıldığı anlaşılmaktadır."

Ayrıca raporda, 'çok tehlikeli iş yeri' statüsündeki fabrikada patlamadan önce amonyum nitrat bulunan "scrubber sistemi"ndeki hattın tıkandığı belirtildi.

Böylesine olağanüstü bir durum yaşanırken, karar yetkisine sahip yöneticilerin çok daha hassas davranarak tüm tedbirleri alma sorumluluklarının hatırlatıldığı raporda, "Patlamaya neden olan çalışmalar daha önceki günlerde, hatta proje aşamasındayken başlamış, yöneticilerin yaklaşımı ve sorunların ciddiye alınmamasından dolayı trajik bir sonuçla noktalanmıştır" şeklinde değerlendirme yer aldı.

Patlamanın nedenlerine değinilen bilirkişi raporunda, şunlar kaydedildi:

"Olayın meydana gelmesinin asıl nedeni olan boru hattındaki revizyon imalatı yapıldıktan kısa bir süre sonra hatta meydana gelen tıkanıklık, geçici birtakım çözüm yöntemleriyle uzun bir süre açılamadığı halde diğer taraftan da üretime devam edilmiş, sorunun kaynağı ile ilgili gerekli incelemeler yapılmamış, kalıcı çözümler üretilmemiş, sorunlar tümüyle giderilmeden üretime başlanmaması gerekirken bu durum ihmal edilmiştir. Olay silsilesi değerlendirildiğinde, yaşanan kazanın sonuçlarının ağır olmasında bir yönetim zafiyetinin söz konusu olduğu söylenebilir."

Raporda Ali Galip K., Gökşen T., Murat M. M., Eyup Ensari M.'nın yanı sıra sanıklar arasında bulunmayan diğer bir fabrika yetkilisi A.B.G.'nin kusurlu olduğuna, İbrahim Mesut H. ile ölen ve yaralanan işçilerin kusurlarının bulunmadığına kanaat getirildiği bildirildi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatların savunma için süre talep etmeleri üzerine davayı karar için ileri bir tarihe erteledi.