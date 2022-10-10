Son dakika haberleri | SAVCILIK BALIK ÖLÜMLERİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | SAVCILIK BALIK ÖLÜMLERİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

10.10.2022 11:56

Son dakika gündem haberine göre BOLU'nun içme suyu barajı Gölköy Barajı Göleti'nde 1 hafta önce başlayan balık ölümleri devam ederken, cumhuriyet savcılığı sabotaj ihtimali üzerine soruşturma başlattı.

BOLU'nun içme suyu barajı Gölköy Barajı Göleti'nde 1 hafta önce başlayan balık ölümleri devam ederken, cumhuriyet savcılığı sabotaj ihtimali üzerine soruşturma başlattı.

Bolu'nun Gölköy Barajı Göleti'nde geçen hafta balık ölüleri, kıyıya vurdu. İhbar üzerine bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi. Ekipler, barajdan ölü balıkları topladı ve sudan da numune aldı. Alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Numunelerin sonucu henüz çıkmadı. Olayın ardından Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu tarafından 29 takımdan 110 yarışmacının en büyük sazan balığını yakalamak için yarıştığı 'Sportif sazan balığı yakalama yarışması? erken sonlandırıldı. Federasyon Başkanı Serkan İnanç, balık ölümleriyle alakalı kendilerini istemeyen bir grup tarafından sabotaj yapılmış olabileceğini iddia etti.

CUMHURİYET SAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sabotaj iddiasının ardından Bolu Cumhuriyet Savcılığı bölgede balık ölümlerinin sebebiyle ilgili soruşturma başlattı. Bölgede, kiloluk sazan balıkları çoğunlukta olmak üzere balık ölümleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ölü balıkların toplanmasına rağmen, yeni balık ölüleri kıyılarda ve çalılık alanlarda görülmeye devam ediyor.

YORUMLAR
500
Bolu haber... Bolu'da ağzına olta iğnesi batan kedi tedaviye alındı Bolu haber... Bolu'da ağzına olta iğnesi batan kedi tedaviye alındı Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi Son dakika haber | Bolu'da balık ölümlerine ilişkin adli soruşturma başlatıldı Son dakika haber | Bolu'da balık ölümlerine ilişkin adli soruşturma başlatıldı
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Savcılığı, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | SAVCILIK BALIK ÖLÜMLERİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:58 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:05 Rus hava saldırısı uyarısından sonra sahaya çıkan Ukrayna futbol takımlarına imzalatılan belge ortaya çıktı
17:54 TOKİ arsa satış başvuruları başladı! İşte il il tam liste
17:51 Yunanistan'da muhalefet lideri Avrupa'ya çağrıda bulundu: Avrupa stratejisini değiştirmeli, Türkiye'ye silah satmayı bırakmalı
17:42 Türkiye ve Mısır arasında başlayan görüşmelerde ipler gerildi! Resmen Yunanistan'ın tarafını seçtiler
17:26 Hırsız tilki, ağzında kazla böyle kaçtı! O anlar evin kamerasına yansıdı
17:21 Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor
17:06 Putin'in açıklamasından sonra Ukrayna'ya yönelen Çeçen güçlerinin videosu Rus propaganda kanallarında dolaşmaya başladı
16:59 Yalı Çapkı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla beğeni topladı
16:36 Kabine Toplantısı başladı, 3 önemli konu masaya yatırılıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 19:13:35. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | SAVCILIK BALIK ÖLÜMLERİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement