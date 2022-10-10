Son dakika haberleri | SAVCILIK BALIK ÖLÜMLERİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

BOLU'nun içme suyu barajı Gölköy Barajı Göleti'nde 1 hafta önce başlayan balık ölümleri devam ederken, cumhuriyet savcılığı sabotaj ihtimali üzerine soruşturma başlattı.

Bolu'nun Gölköy Barajı Göleti'nde geçen hafta balık ölüleri, kıyıya vurdu. İhbar üzerine bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi. Ekipler, barajdan ölü balıkları topladı ve sudan da numune aldı. Alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Numunelerin sonucu henüz çıkmadı. Olayın ardından Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu tarafından 29 takımdan 110 yarışmacının en büyük sazan balığını yakalamak için yarıştığı 'Sportif sazan balığı yakalama yarışması? erken sonlandırıldı. Federasyon Başkanı Serkan İnanç, balık ölümleriyle alakalı kendilerini istemeyen bir grup tarafından sabotaj yapılmış olabileceğini iddia etti.

CUMHURİYET SAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sabotaj iddiasının ardından Bolu Cumhuriyet Savcılığı bölgede balık ölümlerinin sebebiyle ilgili soruşturma başlattı. Bölgede, kiloluk sazan balıkları çoğunlukta olmak üzere balık ölümleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ölü balıkların toplanmasına rağmen, yeni balık ölüleri kıyılarda ve çalılık alanlarda görülmeye devam ediyor.