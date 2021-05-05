Son dakika haberleri! Savunma Sanayii Başkanı Demir: "BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti" - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "bin 500 beygir gücündeki ilk motorumuz BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bin 500 beygir gücündeki BATU'nun ateşlemesinin başarılı bir şekilde tamamladığını duyurdu. Başkan Demir yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Savunma sanayiimiz motor teknolojisinde de emin adımlarla hedeflerine ilerliyor. Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen bin 500 beygir gücündeki ilk motorumuz BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti. Bizim mühendisler yapıyor."