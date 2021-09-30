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Son dakika haberleri | Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı

30.09.2021 18:18
Son dakika haberleri | Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı, System.String[]

Son dakika habere göre Mersin'in Erdemli ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın muz serasına sıçrayıp maddi hasara yol açtı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın muz serasına sıçrayıp maddi hasara yol açtı.

Olay, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde Marina Sokak'ta muz seralarının olduğu bölgede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seraların olduğu bölgede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kuru sazlıkta hızla yayılan alevler bir süre sonra çevresindeki muz serasına sıçradı. Vatandaşların haber vermesiyle yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar yangını söndürmek için gelen itfaiye ekiplerine destek verdi. Yaklaşık 1 saat sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yükselen alevler bölgedeki bir muz serasının batı cephesindeki naylon örtü ile yakınındaki muzlara zarar verdi.

Yangını fark ederek itfaiyeyi aradığını belirten yöre sakinlerinden Serdal Doğan, "Nasıl oldu bilmiyoruz. Seranın her tarafı şuanda yanmış durumda. Elimizden geldiği kadar arkadaşlarla müdahale etmeye çalıştık" dedi.

Öte yandan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MERSİN

Son dakika haberleri | Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı
Son dakika haberleri | Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı
Son dakika haberleri | Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı
Son dakika haberleri | Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı
Son dakika haberleri | Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı
Son dakika haberleri | Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı
Son dakika haberleri | Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı
Son dakika haberleri | Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı
Son dakika haberleri | Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı
Son dakika haberleri | Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı
Son dakika haberleri | Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı
Son dakika haberleri | Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı

Kocahasanlı, Marina, Mersin, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı - Son Dakika


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