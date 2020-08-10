Son dakika haberleri: Schneider Electric, çözümleriyle akıllı hastanelerin kurulmasında rol alıyor

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde uzman olan Schneider Electric, enerji sürekliliğinin önem taşıdığı hastanelere özel dijital servisler ve operasyon çözümleri sunuyor ve akıllı hastane konseptinin oluşturulmasında çözüm ortaklığını üstleniyor.

Şirket açıklamasına göre, Schneider Electric, EcoStruxure Asset Advisor çözümü ile kritik altyapı ekipmanlarını özel sensörler ile 7/24 izleyip işletmelere önleyici bakım çalışmaları için kısa sürede aksiyona çevrilebilecek önerilerde bulunuyor.

Dünyanın dört bir yanında uzman kadrosu ile hazırladığı periyodik raporlarla işletmelerin altyapılarının sağlığına dair her zaman güncel ve güvenilir bilgiye sahip olmalarını sağlıyor.

Hastaneler bu danışmanlık çözümü sayesinde hem operasyonda aksaklık yaşatabilecek arızaları önden tespit edip düşük maliyetli müdahaleler ile engelleyebiliyor hem de zorunlu bakımlarının süresinde ciddi bir iyileşme sağlayabiliyor.

Bu hizmetleriyle Schneider Electric, sağlık sektörünün en kritik önceliği olan servis sürekliliğini sağlamalarının önünde engel teşkil eden plansız duruşlar ve ekipmanlardan dolayı ortaya çıkan altyapı arızalarının önüne geçilmesine olanak sunuyor. Böylece hastaneler, hizmet kalitesi ve konforunu artırmanın ötesinde hasta yaşamını doğrudan etkileyen kritik ünitelerin kesintisiz çalışmasını sağlıyor.