Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO'nun Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşa katılmayacağını söyledi.

Scholz, G7 ülkelerinin yanı sıra Polonya ve Romanya devlet ve hükümet başkanları ile NATO ve Avrupa Birliği temsilcilerinin çevrimiçi toplantısının ardından başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda beklenen saldırıya başladığını ve savaşın bu gece yeni bir döneme girdiğini belirtti.

Scholz, savaşta on binlerce kişinin öldüğüne, sivil halkın acısının arttığına ve 3 milyondan fazla Ukraynalının ülkeyi terk ettiğine işaret etti.

"Rusya Devlet Başkanı'na ve bu anlamsız savaşa büyük öfke duyuyoruz." diyen Scholz, savaş suçları işlendiğine ilişkin sürekli yeni haberler aldığını aktardı.

Bu durumda Ukrayna'nın nasıl destekleneceği konusunda yakın koordinasyon içinde olan müttefiklerin bulunmasının önemli olduğunu vurgulayan Scholz, "Ukrayna'yı mali ve askeri açıdan desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Çevrimiçi görüştüğü ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla Ukrayna'daki durumu ve gösterecekleri ortak tepkiyi de ele aldığını aktaran Scholz şöyle konuştu:

"Bizim açık ilkelerimiz var. Bunda herkes hemfikir. Ukrayna'ya tam dayanışmamızı ve desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Aynı zamanda devlet ve hükümet başkanları olarak da savaşın diğer ülkelere yayılmasını önleme görevimiz var. Bu nedenle NATO savaşa doğrudan müdahale edemez ve etmeyecektir. Bu böyle kalacak. Hepimiz bunda hemfikiriz."

"Ukrayna'ya mümkün olduğu kadar destek verilmesi, ancak NATO'nun savaşa katılımı olmayacağı" ilkesiyle hareket edildiğinin altını çizen Scholz, Almanya'nın tek başına hareket etmesinin de yanlış olacağını kaydetti.

Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, müttefiklerin birlikte hareket etmesini beklemediğini ve bu konuda yanlış hesap yaptığını dile getirdi.

"Aldığımız tedbirler Rusya'yı ve Putin'i sert bir şekilde vuruyor. Yaptırımlar etkisini gösteriyor." diyen Scholz, uzmanların Rusya'nın ekonomisinin küçüleceğini ve enflasyonun yükseleceğini varsaydığını, bunun Rusya için "bir felaket olacağını" ifade etti.

Olaf Scholz, Ukrayna'ya silah sağladıklarını belirterek, ilk başta bunu Alman ordusunun stoklarından yaptıklarını, ancak burada imkanların sınırına gelindiğini anlattı.

Bundan dolayı Ukrayna'nın şirketlerden silah alma imkanı sağlayacaklarını ifade eden Scholz, "Alman silah sanayisinden hangi malzemeyi tedarik edebileceğini söylemesini rica ettik. Ukrayna şimdi bu listeden seçim yaptı. Biz de bunları satın alması için gerekli parayı sağlayacağız." dedi.

Başbakan Scholz, bunların arasında, daha önce olduğu gibi, tanksavar, hava savunma araçları, mühimmat ve ayrıca "bir topçu savaşında kullanılabilecek şeylerin" bulunduğunu kaydetti.

Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının uluslararası hukukun ihlali olduğunu yineleyerek, Putin'e savaşı durdurma ve askerlerini Ukrayna'dan çekme çağrısında bulundu.