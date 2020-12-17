Son dakika haberleri... Şeb-i Arus törenleri Kovid-19 nedeniyle buruk geçiyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Şeb-i Arus törenleri Kovid-19 nedeniyle buruk geçiyor

17.12.2020 15:33
Son dakika haberleri... Şeb-i Arus törenleri Kovid-19 nedeniyle buruk geçiyor, System.String[]

Son dakika haber: Hazreti Mevlana'nın vefatının 747'nci yılı dolayısıyla düzenlenen Şeb-i Arus törenleri bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirildiğinden, normalde yılın bu dönemleri yurt içi ve dışından binlerce insanın akın ettiği...

Hazreti Mevlana'nın vefatının 747'nci yılı dolayısıyla düzenlenen Şeb-i Arus törenleri bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirildiğinden, normalde yılın bu dönemleri yurt içi ve dışından binlerce insanın akın ettiği Mevlana Müzesi ve Mevlana Meydanı'nda sessizlik hakim.

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 747'nci yılında seyircisiz düzenlenen törenlerle anılıyor.

Her yıl, Şeb-i Arus döneminde binlerce insanın ziyaret ettiği Mevlana Müzesi ve Mevlana Meydanı, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bu yıl önceki yıllara kıyasla sakin.

İzmir'den gelerek Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden Adem Demirel, AA muhabirine, törenlere katılamayacakları için üzgün olduklarını söyledi.

Tedbirler nedeniyle Şeb-i Arus'un sakin bir atmosferde gerçekleştiğini belirten Demirel, "Bu sene Şeb-i Arus biraz buruk geçiyor ama yine de biz geldik, ziyaretimizi yaptık. Bu, benim ikinci kez gelişim. Akşam Şeb-i Arus'a da katılmak isterdik. Bu, çok hoş bir duygu, herkesin yaşamasını isterim. İnşallah Kovid-19 sıkıntısı geçince yeniden gelmek istiyoruz." diye konuştu.

"Buradan hiç gitmek istemiyorum"

Adem Demirel'in İranlı eşi Leyla Demirel de "Mevlana Müzesi'ne ilk defa geldim. Çok keyif aldım. Böyle mekanları İran'da çok görmüştüm ama burada bambaşka bir atmosfer var. Buradan hiç gitmek istemiyorum. Mevlana çok özel bir insan. O sanki bu dünyada değil gibi." ifadesini kullandı.

Demirel, Şeb-i Arus programına katılamayacağı için üzgün olduğunu dile getirerek, "Program bu sene seyirciyiz oluyor. Bu, maalesef çok kötü oldu. Hiç böyle hayal etmemiştim. Özellikle sema ayinini görmek istiyordum. Normalde arkadaşlarım da İran'dan geliyordu ama tedbirler olduğu için gelemediler. Üzgünüz." dedi.

Ankara'dan gelerek Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden Sebahat Demirci de şöyle konuştu:

"Şeb-i Arus için, Mevlana için geldim. Tabii ki Kovid-19 nedeniyle Şeb-i Arus'un sessiz geçmesi hüzün veriyor ama tedbir de önemli. Yapılabilecek başka bir şey yok, Önemli olan gönül bağı. Mevlana bir aşk insanı. Aşk da hayatın hakikati zaten. Önemli olan bedensel olarak insan olmak değil, insanlaşma yolunda insan olmaya çalışanlarız bizler. Bunun yolu da aşktan, hemhal olmaktan geçiyor. Mevlana dendiğinde de bu yüreğe bu sevgi akıyor. İnşallah bundan sonra koronavirüssüz günlerde tekrar geliriz."

"Bakıyorum içim acıyor, üzülüyorum"

Kayseri'den gelen Murat Safa ise Şeb-i Arus'un geçmişte coşkuyla kutlandığını, bu yıl tedbirler nedeniyle o coşkunun yaşanamadığını belirterek "Her taraf maalesef sessiz. Ben bugün ilk defa geldim, ziyaret etmek istedim. Daha önce de gelmeyi çok istemiştim ama bugün hiç heyecan yok. Bakıyorum içim acıyor, üzülüyorum. İnşallah millet olarak bu virüsü atlatırız." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar da açıklamasında, Hazreti Mevlana'yı anma etkinlikleri için daha önceki yıllarda olduğu gibi büyük programlar hazırladıklarını ancak Kovid-19 salgını nedeniyle gerçekleştiremediklerini dile getirdi.

Yarar şunları kaydetti:

Sağlık her şeyden öncedir. Hazreti Mevlana bir sözünde der ki 'Sağlığı aramaktan, sağlığı korumak daha önemlidir'. Biz bu anlamda onun vuslat gününde bu sözünü de hayata geçirmeye gayret etmekteyiz. İnşallah pandemiden sonra yine bu alanda, bu coğrafyada, bu meydanda, on binlerin, farklı kültürlerden gelen, farklı dilleri, farklı dinleri, farklı inanışları olan insanlarımızın Hazreti Mevlana sevgisiyle buluştuğunu görürüz."

Şeb İ Arus Törenleri, Mevlana Müzesi, Adem Demirel, mevlana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Şeb-i Arus törenleri Kovid-19 nedeniyle buruk geçiyor - Son Dakika


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