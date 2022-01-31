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ŞEBNEM HEMŞİRENİN ÖLÜMÜNE KEŞİF; CANSIZ MANKENİN AŞAĞIYA BIRAKILDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

ŞEBNEM HEMŞİRENİN ÖLÜMÜNE KEŞİF; CANSIZ MANKENİN AŞAĞIYA BIRAKILDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

31.01.2022 13:01

? KADIKÖY'de geçtiğimiz haziran ayında bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden hemşire Şebnem Köker'in (29) ölümüne ilişkin soruşturma aşamasında savcılık, olay yerinde keşif yaptı.

? KADIKÖY'de geçtiğimiz haziran ayında bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden hemşire Şebnem Köker'in (29) ölümüne ilişkin soruşturma aşamasında savcılık, olay yerinde keşif yaptı. Keşif anlarına ait cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde cansız mankenin pansiyonun üçüncü katından atıldığı görüldü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 7 Haziran 2021'de Kadıköy'de bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden Şebnem Köker'in ölümüne ilişkin geçtiğimiz aylarda olay yerinde keşif yapıldı. Keşif sırasında cansız manken pansiyonun üçüncü katından aşağıya bırakıldı. Bu sırada bir kişi cep telefonu kamerası ile kayıttaydı. Kamera görüntülerine cansız mankenin bırakıldığı anlar yansıdı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Şebnem Köker'in ölümüne ilişkin sorumlu tutulan sanık Timuçin Bayhan'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada ise tutuksuz sanık Timuçin Bayhan üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek kendisinin uyuduğu sırada Köker'in aşağıya atladığını iddia etmişti. Mahkeme ara kararında sanık Bayhan'ın tutuklu yargılanma talebini de reddetmişti.

ŞEBNEM HEMŞİRENİN ÖLÜMÜNE KEŞİF; CANSIZ MANKENİN AŞAĞIYA BIRAKILDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
ŞEBNEM HEMŞİRENİN ÖLÜMÜNE KEŞİF; CANSIZ MANKENİN AŞAĞIYA BIRAKILDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
ŞEBNEM HEMŞİRENİN ÖLÜMÜNE KEŞİF; CANSIZ MANKENİN AŞAĞIYA BIRAKILDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞEBNEM HEMŞİRENİN ÖLÜMÜNE KEŞİF; CANSIZ MANKENİN AŞAĞIYA BIRAKILDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞEBNEM HEMŞİRENİN ÖLÜMÜNE KEŞİF; CANSIZ MANKENİN AŞAĞIYA BIRAKILDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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