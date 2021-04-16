Sedat Peker suç örgütüne operasyon; 49 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA SEDAT Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Sedat Peker ve adamlarına yönelik başlatılan soruşturmada 7 ilde operasyon düzenlenmiş, 54 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 4 şüpheli dün adliyeye sevk edilirken, 1 şüphelinin koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olduğu öğrenildi. Bugün emniyette işlemleri tamamlanan 49 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilmek üzere yoğun güvenlik önlemleri altında Maltepe Ceza İnfaz Kurumları kampüsünün içerisindeki hastaneye getirildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.