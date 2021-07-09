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Son dakika haberleri... Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan bir şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan bir şüpheli daha tutuklandı

09.07.2021 23:11
Son dakika haberleri... Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan bir şüpheli daha tutuklandı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüyle irtibatlı olduğu ve 2017'de işlenen bir cinayetle bağlantısı ortaya çıktığı gerekçesiyle İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli S.K. tutuklandı.

Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüyle irtibatlı olduğu ve 2017'de işlenen bir cinayetle bağlantısı ortaya çıktığı gerekçesiyle İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli S.K. tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2017'de Çekmeköy'de Cahit Çetin'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Haziran'da İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Sedat Peker ile bağlantılı ve söz konusu cinayetle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 10 kişi yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla, 5'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, firari 3 kişiden 1'i olan S.K'yı İstanbul'da yakaladı.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Tutuklanan S.K'nın, 12 Mayıs'ta Maltepe'de yaşanan ve 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada hayatını kaybedenlerden Uğur Köroğlu'nun ağabeyi olduğu öğrenildi.

Olay

Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de silahlı saldırıya uğrayan Cahit Çetin hayatını kaybetmiş, olayla ilgili yürütülen soruşturmada o dönem gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmıştı.

Sedat Peker, Cumhuriyet, İstanbul, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan bir şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika


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