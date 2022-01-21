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Son dakika haberleri | Sedef Kabaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sedef Kabaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma

21.01.2022 20:38
Son dakika haberleri | Sedef Kabaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma

Son dakika gelişmesine göre Gazeteci Sedef Kabaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Sedef Kabaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

Bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat yazılarak, ilgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, şüphelinin kimlik ve adres bilgilerinin tespiti ile savunmasının alınması istendi. - İSTANBUL

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Sedef Kabaş, Hakaret, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Sedef Kabaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Sedef Kabaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma - Son Dakika
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