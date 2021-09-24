SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı Demo Day ile girişimciler yatırımcılarla buluştu - Son Dakika

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile Anadolu Üniversitesi ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğinde yürütülen SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı Demo Day, Anadolu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci'nin katıldığı program eş zamanlı olarak Zoom platformundan ve ARİNKOM TTO YouTube kanalında canlı yayınlandı.

Fon ve destek sağlayan BEBKA'nın Genel Sekreteri Doç. Dr. Zeki Durak'ın açılış konuşmasını yaptığı SeedUP Demo Day programı, Rektör Erdal ve Rektör Yardımcısı Demirci'nin program ve girişimciliğe ilişkin görüşlerini paylaşmasıyla devam etti.

SeedUP Demo Day programında girişimcilik ele alındı

Açılış konuşmalarının ardından LanX Melek Yatırım Ağı'nın kurucusu ve Genel Müdürü Fuat Sami'nin moderatörlüğünü yaptığı "Yatırımcı Paneli" gerçekleştirildi. Yatırımcı gözü ile girişimciliğin ele alındığı panelde konuşmacı olarak Şirket Ortağım Melek Yatırım Ağı Başkanı Mehmet Buldurgan, DCP girişim Sermayesi Partneri Alper Karagöz, Fon bulucu Kitlesel Fonlamanın Kurucusu ve Reinves Capital ve Melek Yatırım Ağının CEO'su Hakan Yıldız, Türkiye Angels Melek Yatırım Ağı Yatırım Kurulu Başkanı Hale Umul yer aldı. Konuşmacılar, girişimci olmak isteyenlere tavsiyeler vererek kuluçka programlarının önemi, yatırım sonrası girişimci ile olan ilişkiler, kadın girişimcilik ve melek yatırım ağları ile olan çalışmalar konularında paylaşımda bulundu.

Girişimcilik ekosistemine ivme kazandırılması, Eskişehir ve Bilecik'te firmasını kuran girişimcilerin desteklenmesi, iş fikrinin olgunlaştırılması ve yenilikçi girişim sayısının artırılması amacıyla oluşturulan programdan 8 ay boyunca 15 girişimci yararlandı. ARİNKOM TTO tarafından yürütülen programı başarıyla tamamlayan 7 girişimci, yatırımcılar önüne çıkmaya hak kazanarak geliştirdikleri projeleri programın sonunda yatırımcılara sundu. Sunum yapan SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı girişimcileri ise şu şekilde:

Ece Metin Yurdusevimli - Archi's Academy

Hakan Yıldırım - Blokzincir Tabanlı Uzaktan Eğitim Teknolojisi Çözümleri

Uğur Can Yaman - Halısahavar

Tamer Savaş - Drone Pilotlarının Sosyal Medya Ağı - Drone Pilotu ve Müşteri Bulma Platformu: Drone Eksper

Mertcan Engindeniz - Bentlis Cilt Bandı

Asiye Meriç - Pro-Drug

İbrahim Şevki Bayraktar - Craniocatch