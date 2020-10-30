Son dakika haberleri: İzmir'de deprem - Muğla'dan itfaiye ve kurtarma ekibi gönderildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: İzmir'de deprem - Muğla'dan itfaiye ve kurtarma ekibi gönderildi
30.10.2020 16:39
Son dakika gündem haberi: Kurtarma ekipleri Ekiplerin yola çıkışı Seferihisar açıklarındaki deprem Muğla'dan itfaiye ve kurtarma ekibi gönderildi MUĞLA - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Muğla'dan itfaiye ve kurtarma ekipleri gönderildi.
Kurtarma ekipleri
Ekiplerin yola çıkışı Seferihisar açıklarındaki deprem
Muğla'dan itfaiye ve kurtarma ekibi gönderildi
MUĞLA - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Muğla'dan itfaiye ve kurtarma ekipleri gönderildi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından bölgeye 3 AKS, 1 Role aracı ile 19 kişiden oluşan personeli gönderdiklerini, ihtiyaç duyulması halinde tüm ekipleri bölgeye sevk etmeye hazır olduklarını ifade etti.
Son Dakika İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı Son Dakika: İzmir'deki deprem sonrası AFAD'dan uyarı: Hasarlı yapılara girilmemeli TFF, İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maçı ileri bir tarihe erteledi Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kamerada Depreme İzmir'de yakalanan Fatih Portakal, korku dolu anları anlattı İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada! İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem! Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkım var