Son dakika haberleri: İzmir'de deprem - Muğla'dan itfaiye ve kurtarma ekibi gönderildi - Son Dakika

Kurtarma ekipleri

Ekiplerin yola çıkışı Seferihisar açıklarındaki deprem

Muğla'dan itfaiye ve kurtarma ekibi gönderildi

MUĞLA - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Muğla'dan itfaiye ve kurtarma ekipleri gönderildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından bölgeye 3 AKS, 1 Role aracı ile 19 kişiden oluşan personeli gönderdiklerini, ihtiyaç duyulması halinde tüm ekipleri bölgeye sevk etmeye hazır olduklarını ifade etti.