Son dakika haberleri: Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak - Son Dakika

Son dakika haberleri: Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak

14.04.2021 13:27
Son dakika haberleri: Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Tüm Şehit Çocukları Derneği tarafından hazırlanan "Şehit Kütüphaneleri" projesi kapsamında Şehit Abdülkadir Kocatürk adına oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Tüm Şehit Çocukları Derneği tarafından hazırlanan "Şehit Kütüphaneleri" projesi kapsamında Şehit Abdülkadir Kocatürk adına oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Bolvadin ilçesinde geçtiğimiz Pazartesi günü İbrahim Karasekreter İlkokulu'ndaki kütüphane açılışına Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanlığı adına Ersin Kaya, Jandarma Komutanlığı adına Albay Halit Gülten, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Afyonkarahisar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü ve il Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erkan Tanyeri, Bolvadin protokolü, şehit ailesi, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Koordinatörü Hilal Kalafat, askeri erkan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Bizim şehitlerimize minnet borcumuz var"

Açılışta konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, şehitlere, gazilere ve ailelerine her zaman minnet borcu olduğunu ifade ederek, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin her zaman milletin nezdinde yeri ve değeri çok farklı olacak, onların yeri en yüksekte olacak. Onların haklarını asla ve asla ödeyemeyiz. Bu kütüphane ile hem şehidimizin adı yaşatılacak hem de ona milletimiz adına minnettarlığımızı ifade etmiş olacağız. Burada kitap okuyan öğrencilerimiz her kitap alışları ve kitap iade ettiklerinde şehitlik kavramını, mertebesini daha iyi anlamış olacaklar. Bu toprakların ilelebet Türk yurdu olabilmesi adına, huzur, güven ve rahat ortamında yaşayabilmemiz adına kanını, canını feda etti. Bizim ona ve ailesine minnet borcumuz var. Ben şehidimizin ailesini saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Milletimiz adına saygılarımı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. Vatan için en sevdiklerini feda ettiler. Bizlere ancak sonsuz minnet düşüyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Mehmet Keklik ve Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk, şehidin annesine ve babasına plaket takdim etti. Tören, kütüphanenin gezilmesiyle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri: Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak
Son dakika haberleri: Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak
Son dakika haberleri: Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak
Son dakika haberleri: Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak
Son dakika haberleri: Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak
Son dakika haberleri: Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak
Son dakika haberleri: Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak

Karahisar, Pazartesi, Kitap, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak - Son Dakika


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