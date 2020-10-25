Son dakika haberleri! Şehir hastanesi için 35 metre genişliğinde cadde - Son Dakika

Son dakika haberleri! Şehir hastanesi için 35 metre genişliğinde cadde

25.10.2020 11:15
Son dakika haberleri! Şehir hastanesi için 35 metre genişliğinde cadde, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Kepez Belediyesi, şehir hastanesinin yapılacağı Masa Dağı ile Antalya Bulvarı arasında 35 metre genişliğinde bir cadde açıyor.

Kepez Belediyesi, şehir hastanesinin yapılacağı Masa Dağı ile Antalya Bulvarı arasında 35 metre genişliğinde bir cadde açıyor. Zeytin Dalı Şehitleri Caddesi ismi verilen yolun açılan bölümüne sathi asfalt döküldü.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Masa Dağı'nın batı yakasındaki Duacı Yolu ile Antalya Bulvarı arasında 3 bin 044 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde bir yol inşa ediyor. Kepez Belediye Meclisi'nce, 'Zeytin Dalı Şehitleri Caddesi' ismi verilen yol, Çankaya, Göçerler ve Fatih mahallelerine değer kazandıracak.

Zeytin Dalı Şehitleri Caddesi, Sağlık Bakanlığı'nın, Göçerler Mahallesi'ne yapmayı planladığı 1000 yatak kapasiteli Antalya Şehir Hastanesi ulaşım için de can damarı bir yol olacak.

Kepez'in batısına 35 metrelik yol

Fen İşleri Müdürlüğü, caddenin Duacı Yolu'ndan Fatih Mahallesi sınırına kadar olan 781 metrelik bölümünün yapımını tamamladı. Müdürlük yetkilileri, yolun kalan bölümünün yapımı 2021 yılı içerisinde tamamlayacaklarını ifade ettiler. Yol güzergahı üzerinde bulunan gecekondular ise belediye meclisi kararıyla en yakın bölgeden arsa tapusu verilerek, tahliye ediliyor. Caddenin geçeceği alanlardaki zeytin ağaçları da köklerinden sökülerek, parklara ve bulvarların çevresine dikiliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, caddenin açılan bölümüne geçici olarak sathi asfalt döktü. Yolun alt yapısının sağlam hale gelmesinden sonra ise cadde sıcak asfaltla kaplanacak.

Tütüncü yol denetiminde

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, bürokratlarıyla Antalya Şehir Hastanesi'ne ulaşımda can damarı olacak yolda incelemelerde bulundu. Yolun yapımıyla ilgili bürokratlarından bilgi alan Başkan Tütüncü, asfalt çalışmasını yapan Fen İşleri personeline kolaylıklar diledi ve onlarla günün anısına fotoğraf çekildi.

"Yeni yollarla sevenleri buluşturuyoruz"

Tütüncü, daha sonra yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "En çok sevdiğimiz şey, yeni yollar açmak. Yeni yollar açtıkça Kepez'e değer kazandırıyor ve ulaşımı kolaylaştırıyoruz. Açtığımız yeni yollarla sevenleri de birbirine kavuşturuyoruz. Diyebilirim ki, temel belediyecilik çalışmaları içerisinde en çok heyecanla yaptığımız işlerin başında yol açmak geliyor.

12 yılda, 1000 kilometreden fazla yeni yol açan belediyemiz, şimdi Masa Dağı ile Antalya Bulvarı'na birbirine bağlayan, Göçerler, Fatih ve Çankaya mahallelerimize muhteşem bir değer kazandıracak olan yeni bir yolu daha açıyor. Bu caddenin adına 'Zeytin Dalı Şehitleri' dedik. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Suriye'nin Afrin bölgesinde terörist unsurlara yönelik başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu'nun, Türkiye'nin o kahramanlık mücadelesinin, ismi verdiğimiz bu caddemizin yapımı, çok yakında tamamlanacak. Fen İşleri Müdürlüğümüz büyük bir gayretle çalışıyor. Onların çalışmaları Kepez'e, artı bir değer olarak geri dönüyor. Açtığımız her yol da hem ulaşımı rahatlatıyor hem de sevenleri birbirine kavuşturuyor. Zeytin Dalı Şehitleri Caddemiz, Antalya'mıza hayırlı uğurlu olsun." - ANTALYA

Son dakika haberleri! Şehir hastanesi için 35 metre genişliğinde cadde
Son dakika haberleri! Şehir hastanesi için 35 metre genişliğinde cadde
Son dakika haberleri! Şehir hastanesi için 35 metre genişliğinde cadde

Şehir Hastanesi, Masa Dağı, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Şehir hastanesi için 35 metre genişliğinde cadde - Son Dakika

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