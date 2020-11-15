Şehir Hastanesi metro hattında ilk kazma vuruluyor - Son Dakika

Şehir Hastanesi metro hattında ilk kazma vuruluyor

15.11.2020 08:59

Bursa'da yapımı Ulaştırma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 1.6 milyarlık Şehir Hastanesi raylı sistem inşaatına ilk kazma yakın zamanda vurulacak.

Bursa'da yapımı Ulaştırma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 1.6 milyarlık Şehir Hastanesi raylı sistem inşaatına ilk kazma yakın zamanda vurulacak. Dev yatırım ile ilgili bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, aç kapa yöntemiyle yapılacak ve 2023 sonunda tamamlanması planlanan yatırımla birlikte Bursalıların Şehir Hastanesi'nin kapısına kadar raylı sistemle gideceğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tamamı Ulaştırma Bakanlığı marifetiyle gerçekleştirilecek 1.6 milyar yatırım bedelli şehrin her noktasından Şehir Hastanesi'ne ulaşacak raylı sistem projesi ile ilgili bilgi verdi. 54 kilometre raylı sisteme sahip olan Bursa'da tamamı Ulaştırma Bakanlığı marifetiyle yapılacak olan yatırımın hem şehir açısından hem de belediye açısından kolaylıklar sağlayacağını belirten Aktaş, "6.1 kilometrelik 3 istasyonlu bir hat. Şehrin her noktasından artık hem Arabayatağı hattından hem Acemler hattından, hem de T2 hattına bağlantılı olarak vatandaşlarımızın raylı sistemle Şehir Hastanesinin kapısına kadar gitme imkanı olacak" dedi.

6 ayrı hastane ve bin 355 yatak kapasitesi olan dev sağlık üssünün özellikle pandemi sürecinde çok önemli görevler üstlendiğini belirten Başkan Aktaş, hastaneye giden tüm yollarda gerekli düzenleme çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Aktaş, "Biz bir taraftan da kestirme yolunu yapıyoruz. Birinci etabı bitti. İkinci etabın kamulaştırma çalışmaları yapılıyor. İhaleye herhangi bir itiraz olmadı 4 firma girdi. Yakın bir zamanda başlayacak. Tabi orada tanımlanan gün sayısını biz aşağıya çekip inşallah 2023 sonunda tamamlatmak istiyoruz. Bitmemesi için bir gerekçe yok. Aç kapa yöntemi yapılacak. Trafiği aksatmadan etap etap parçalar halinde bu çalışmayı tamamlamış olacağız. Bir miktar kamulaştırma da var içinde. 3 yıllık süre zarfında çalışmanın tamamını bitirip biz Şehir Hastanesi'ne şehrin her noktasından ulaşımı temin etmek istiyoruz. İlk kazma muhtemelen Emek tarafından vurulacak. Parça parça yapılacağı için çalışmanın nereden başlayacağından ziyade o süreç zarfında bitirilmesi önemli" dedi.

"Pandemide toplu ulaşım sayısı yüzde 50 düştü"

Şehir Hastanesi hattının da devreye girmesiyle yolcu taşıma kapasitesinde artış olacağını belirten Alinur Aktaş, "Şu an normal bir süreçten geçmiyoruz. Pandemi sürecinde yüzde 50'lilere düştü. Şuan yolcu taşıma kapasitesi bizim özel halk otobüsleri dahil kendi halk otobüslerimiz ve raylı sistemle birlikte yaklaşık 1 milyon insan taşıyoruz. Ama bu rakam pandemi sebebiyle 550 binlerde seyrediyor. Normal gün itibariyle baktığımızda Şehir Hastanesi ile o rakama bir 200 - 250 bin daha ilave olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Acemler Kavşağı'nın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi şehrin iki yakasını birleştiren bir tarzı olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Acemler şehrin kalbi, doğu ile batı yakasını birleştiren önemli bir aks. Dolayısıyla biz bu noktada öncelikle bir lupa sinyalizasyon uygulaması gerçekleştirdik ve bir lupu genişlettik. Şimdi Hayran Caddesi'ni genişletilip buraya katılması var, Mudanya'dan gelen viyadüğün birleştirilmesi konusu var. Birinci etabı bitti. İkinci etabı bitirilecek. Hayran Caddesi ile bağlantı konusunda köprü çalışması yapılıyor. Şuanda imalatı devam ediyor. Hemen yan tarafından kamulaştırma yapıldı. Hayran caddesini genişleterek ve diğer aksıda tamamlayarak bu çalışmayı tamamlamış olacağız. Tabii bu arada yolları genişletme çalışmaları var. Ankara- İzmir, İzmir-Ankara istikametlerinde yollarda genişletme çalışmaları var. Sanıyorum 2021 sonunda bu çalışmaların tamamını bitiririz diye düşünüyorum. Acemler'de Mezarlıklar Müdürlüğü'nün orada genişletme çalışmamız olduğu gibi buranın ilerisinde özel mülkiyetlerin olduğu alanda da genişletme çalışmamız olacak" dedi.

-İHA-

Şehir Hastanesi metro hattında ilk kazma vuruluyor
Şehir Hastanesi metro hattında ilk kazma vuruluyor
Şehir Hastanesi metro hattında ilk kazma vuruluyor
Şehir Hastanesi metro hattında ilk kazma vuruluyor

Ulaştırma Bakanlığı, Şehir Hastanesi, Alinur Aktaş, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehir Hastanesi metro hattında ilk kazma vuruluyor - Son Dakika


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