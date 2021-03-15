Son dakika haberleri: Şehir hastanesinin otel konforunda olacak misafirhanesinin ihalesi yapıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi'nin ardından Şehir Hastanesi'nde de yapımına karar verdikleri 5 yıldızlı otel konforundaki Hasta Yakını Misafirhanesi'nin ihale sürecinin tamamlandığını belirterek, inşaat çalışmalarına hızla başlanacağını açıkladı.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Kayseri'nin Orta Anadolu'nun sağlık üssü konumunda olduğunu ve sağlık kuruluşlarının da başarılarıyla adından söz ettirdiğini kaydetti. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nin bölgeye hizmet vermesi dolayısıyla önemli bir yoğunluk yaşadığını anlatan ve burada tedavi gören hastaların yakınlarının da barınma açısından kimi zaman sorunlar yaşadığına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, bu nedenle 5 yıldızlı otel konforunda bir misafirhaneyi projelendirerek Kasım ayında temelini attıklarını ifade etti. Projenin kamuoyunda takdirle karşılanması üzerine Şehir Hastanesi karşısında da misafirhane yapılmasına yönelik karar aldıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, "İhale sürecimiz tamamlandı. 5 yıldızlı otel konforunda Hasta Yakını Misafirhanesi'nin inşaatına hızla başlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kayseri Şehir Hastanesi'ni kente armağan ettiği için teşekkürlerini ileten Büyükkılıç, "Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye sevdam dediği, Kayseri'mizin de nasibini aldığı bin 600 yataklı Şehir Hastanemizi bu kente kazandırdı. Pandemi döneminde hastanemizin değeri daha çok anlaşıldı. İlhami hocama ve doktorundan hemşiresine, tıbbi sekreterinden memuruna kadar tüm sağlık çalışanlarına selamlarımı gönderiyor, fedakarca çalışmalarında başarılar diliyorum. Hasta Yakını Misafirhanesi, Şehir hastanemize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Çevre illerden ya da ilçelerden gelen ve yatılı olarak tedavisi devam eden hastaların yakınlarının konaklayabilecekleri bir misafirhane olarak tasarlanan projenin bina oturum alanı 500 metrekare, toplam inşaat alanı ise bin 500 metrekaredir. Bina, zemin+2 kattan oluşurken, 18 adet 5 yıldızlı otel konforunda normal konaklama odası 6 adet engelli konaklama odası ve toplam 24 adet oda bulunuyor. Proje bünyesinde konaklama birimlerine hizmet verecek restoran, oturma ve dinlenme bölümü, çamaşırhane ve idari ofisler bulunuyor. - KAYSERİ