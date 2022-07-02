Şehir Hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Şehir Hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı: 3 yaralı

02.07.2022 14:07

Şehir Hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı: 3 yaralı Dümeni kitlenen ŞH-DURUSU isimli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı.

Şehir Hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı: 3 yaralı

İSTANBUL - Dümeni kitlenen ŞH-DURUSU isimli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle büyük panik yaşanırken, çay ocağında bulunana çalışanın üzerine çay kazanı devrildi. Savrulan biri kadın iki yolcu da yaralandı.

Kadıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU isimli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir hatları vapurunun aniden dümeni kitlenince Karaköy iskeleye çarptı. Çarpma sonunca büyük panik yaşanırken, bu sırada çay ocağında bulunana çalışanın üzerine çay kazanı devrildi. Savrulan biri kadın iki yolcu da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı Karaköy'de şehir hatları vapurunun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı Karaköy'de şehir hatları vapurunun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehir Hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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