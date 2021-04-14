Son dakika haberleri... Şehir içi ulaşımda oturma kapasitesi yüzde 50 ile sınırlandırıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Şehir içi ulaşımda oturma kapasitesi yüzde 50 ile sınırlandırıldı

14.04.2021 15:30
Son dakika haberleri... Şehir içi ulaşımda oturma kapasitesi yüzde 50 ile sınırlandırıldı, System.String[]

Son dakika haberler: Kayseri İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararlarla şehir içi toplu ulaşım araçlarında; oturma kapasitesi yüzde 50 ile sınırlandırıldı, raylı sistem araçlarında ise belirlenmiş ayakta yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'sı kadar ayakta yolcu kabul edilmesine karar verildi.

Kayseri İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararlarla şehir içi toplu ulaşım araçlarında; oturma kapasitesi yüzde 50 ile sınırlandırıldı, raylı sistem araçlarında ise belirlenmiş ayakta yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'sı kadar ayakta yolcu kabul edilmesine karar verildi.

İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada; "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi gereği toplanarak aynı kanunun 27. ve 72. maddelerine istinaden ilimiz Valisi Şehmus Günaydın'ın başkanlığında 14/04/2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. Bilindiği üzere koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir. Bu amaçla 13.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 14.04.2021 tarihli yazısının 8. Maddesi gereğince İlimizde; şehir içi toplu ulaşım araçlarında; oturma kapasitesinin yüzde 50 ile sınırlandırılmasına (Karşılıklı dörtlü koltuğu bulunan araçlarda iki koltuğu kullanılmalı, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulmalıdır), minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmemesine, raylı sistem araçlarında ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında ise; raylı sistem araçlarında, belirlenmiş ayakta yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'sı kadar ayakta yolcu kabul edilmesine, koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında ise belirlenmiş ayakta yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 30'u kadar ayakta yolcu kabul edilmesine, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. - KAYSERİ

Hıfzıssıhha Kurulu, Koronavirüs, Kayseri, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Şehir içi ulaşımda oturma kapasitesi yüzde 50 ile sınırlandırıldı - Son Dakika


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