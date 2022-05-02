Son dakika haberleri | Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

02.05.2022 11:57
Son dakika haberleri | Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

Son dakika habere göre Şehit aileleri Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Şehit aileleri Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehitlerin mezarı başlarında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Kabir başında dua eden şehit Gökhan Kılıç'ın babası Halis Kılıç, "Adı bayram ama bizim için bayram yok. Bayrağımız dalgalandıkça bizim için bayramdır. Kaybedeli 4 yıl oldu. Her perşembe ve cuma buradayız. Rabbim böyle bir şeyi bir daha yaşatmasın. Buraya geldiğimizde evimize geldiğimizi hissediyoruz. Burada huzur buluyoruz. Sabah uykudan kalkar kalmaz önce camiye gittik, sonra buraya koştuk. Sözün bittiği yer, vatan sağ olsun." dedi.

Şehit torununu ziyarete gelen Emine Akpınar da buraya sürekli geldiklerini anlatarak, "Annesi 16 yaşındaydı, yavrumu ben büyüttüm. Küçüktü, çok emek verdim ona. 9 yaşından beri namazını hiç bırakmadı, askere gitti. Nişanlandı. Şırnak'a gitti, 20 günlük askerken şehit düştü. Çok zor, üzüntümüz çok ağır." diye konuştu.

Şehit dedesi Ahmet Akpınar da "8 torunum var, o benim ilk göz ağrımdı. O ölmedi, Peygamber Efendimize komşu oldu. Gerçekten çok acı, çok da tatlı. Bir şehit dedesi olmaktan da gurur duyuyorum. Ne yapalım kader bu, buraya kadarmış. Üniversiteyi bitirttim, okuttum, askere gönderdim, nişanını yaptım. Benden yana Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

"Yetiştirme yurdunda beraber büyüğü arkadaşının mezarını ziyaret etti"

Adana Kozan'da 2 hafta önce trafik kazasında şehit düşen Burak Şahin'in eniştesi Enis Çetin, "Nasıl yaşanabilirse öyle geçiyor, buruk. Çok güzel bir insandı. Bu şekilde kaybetmenin üzüntüsü var ama gittiği menzil çok güzel bir menzil. Kutsal bir dava uğruna çıktığı yolda trafik kazasında şehit oldu." dedi.

Yetiştirme yurdunda beraber büyüğü arkadaşı şehit Mehmet Kamber'i, ailesi olmadığı için mezarını sık sık ziyaret ettiğini belirten Savaş Altay da "Her bayramda geliyorum, mümkün olduğu kadar ihmal etmemeye çalışıyorum. Maneviyatı hissediyoruz geldiğimizde, kendimizi onların yerine koyuyoruz. İnsanlarımızı sıcacık yataklarında yatarken onlar dağlarda eşkıya kovalarken şehit düşüyor." ifadesini kullandı.

Büyüklerin yanı sıra çocuklar da mezarlığı doldurdu. Şehit dayısının mezarını ziyarete gelen Hiranur Kerimoğlu, "Çiçek aldık, mezarına koyduk. Dayımı hiç göremedim. Beni cennetten görüyordur, onu çok seviyorum." dedi.

Şehit amcasının kabrini ziyarete gelen Ece Doğrukartal da "Buraya gelince çiçek koyuyoruz, bayrak koyuyoruz, dua ediyoruz." diye konuştu.

Kentteki diğer mezarlıklarda da vatandaşlar yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Son dakika haberleri | Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti
Son dakika haberleri | Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti
Son dakika haberleri | Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti
Son dakika haberleri | Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti
Son dakika haberleri | Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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