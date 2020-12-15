Son dakika haberleri | Şehit ailesinin evine kalorifer tesisatı yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Şehit ailesinin evine kalorifer tesisatı yapıldı

15.12.2020 15:03
Son dakika haberleri | Şehit ailesinin evine kalorifer tesisatı yapıldı, System.String[]

Son dakika haberleri: Erzurum'un Aşkale ilçesinde yaşayan şehit ailesinin kalorifer talebi ilçe kaymakamının talimatı ile yapılarak aileye teslim edildi.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yaşayan şehit ailesinin kalorifer talebi ilçe kaymakamının talimatı ile yapılarak aileye teslim edildi.

Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Turan Aşkale'nin Gökçebük Mahallesinde ikamet eden Şehit ailesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret esnasında Şehidin anne ve babası ile sohbet eden İlçe Kaymakamı Karaloğlu konuşma içerisinde bir istekleri olup olmadığını sorunca şehidin babası Mehmet Cintimar evlerinin ısınma konusunda zorluklar çektiklerini ilçe Kaymakamına iletti.

Karaloğlu ziyaret sonrası derhal çalışmaları başlatarak kısa süre içerisinde Şehit ailesinin evine kalorifer sobası ve tesisatlarını çektirdi.

İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamalarında, "Şehidimiz Muhammet Sıddık Cintimar'ın bizlere emaneti olan ailesine ziyaretimizde, Şehidimizin anne babası evdeki ısınma konusunda zorluk yaşadıklarından bahsettiler, bizlerde gerekli çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak ailemizin hizmetine sunduk. Ülkemizin birlik ve bütünlüğü için canlarını seve seve vatan topraklarına veren Şehitlerimizin ailelerinin her türlü istek ve problemlerinde devletimiz tüm imkanlarıyla onların yanındadır. İmkan ve olanaklarımız çerçevesinde ailemizin ısınma zorluklarını giderdik. Vatan için can veren kahramanlarımızın aileleri bizlerin emanetidir. Bu vesile ile tüm Şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum" dedi.

İlçe Kaymakamının bu yaklaşımı mahalle halkı ve çevredekiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Aşkaleli Şehit Muhammet Sıddık Çintimar 2013 yılında Diyarbakır Lice'de şehit olmuştu. - ERZURUM

Son dakika haberleri | Şehit ailesinin evine kalorifer tesisatı yapıldı
Son dakika haberleri | Şehit ailesinin evine kalorifer tesisatı yapıldı

Cumhuriyet, Erzurum, Aşkale, Şehit, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri | Şehit ailesinin evine kalorifer tesisatı yapıldı - Son Dakika


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