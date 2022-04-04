Son dakika haberleri... Şehit ailesinin evini soyan kadın hırsızlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Şehit ailesinin evini soyan kadın hırsızlar kamerada

04.04.2022 18:29

Son dakika haberi: Şehit ailesinin evini soyan kadın hırsızlar kamerada Şehidin beylik tabancasını dahi çalmışlar Kıskıvrak yakalanan zanlıların polislerden kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı Osmaniye'de bir şehit ailesinin evini soydukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın hırsız tutuklandı.

Şehit ailesinin evini soyan kadın hırsızlar kamerada

Şehidin beylik tabancasını dahi çalmışlar

Kıskıvrak yakalanan zanlıların polislerden kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı

OSMANİYE - Osmaniye'de bir şehit ailesinin evini soydukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın hırsız tutuklandı. Polis ekiplerince kovalanarak kıskıvrak yakalanan zanlıların polislerden kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yediocak Mahallesi'nde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Topal'ın ailesinin evinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlığın yaşandığı bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, evi soyan kadın şahısların daha önceden 15 ayrı suç kaydı bulunan A.G., 12 ayrı suç kaydı bulunan H.Ç. ile bir suçtan kaydı bulunan A.G. olduğunu belirledi. Adresleri belirlenen zanlıları yakalamak için baskın yapan ekipler, kaçmaya çalışan 3 kadını kovalamaca sonunda kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G., H.Ç. ve A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların şehit ailesinin evinden çaldığı belirlenen 4 adet yarım altın, 8 adet çeyrek altın, 3 bin TL nakit para ile şehidin beylik tabancasının aileye teslim edildiği öğrenildi.

Son dakika haberleri... Şehit ailesinin evini soyan kadın hırsızlar kamerada
Son dakika haberleri... Şehit ailesinin evini soyan kadın hırsızlar kamerada
Son dakika haberleri... Şehit ailesinin evini soyan kadın hırsızlar kamerada

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Osmaniye, Polis, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Şehit ailesinin evini soyan kadın hırsızlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Şehit ailesinin evini soyan kadın hırsızlar kamerada - Son Dakika
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