Son dakika haberleri... Şehit anıtları yenileniyor - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde şehitlerin anıtları yenileniyor.

Şehitlerin isimleri parklara veriliyor. Fethi Sekin, Ömer Halisdemir, Mehmet Selim Kiraz ile Gemlikli ŞahinTaşkın, Mehmet Güngör, Adil Şeker, Ethem Yaşar, Özcan Yıldırım, Emrah Eker ve Muammer Bıçakçı anıtları yenileniyor. Gelecek nesillere aktarılması için Gemlik'teki çeşitli park ve tesislere isimleri verilen şehitler, kıymetli hatıralarına yakışır şekilde yeni anıt taşlarına kavuşuyor.

Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan anıt taşlar, 170 santimetre yükseklikte, 72 santimetre genişlikte ve 19 santimetre eninde, siyah mermerden imal edildi. Malzemesine Efendioğlu Mermer sponsor oldu. Yeni anıtlarda ay yıldız içinde şehitlerimizin fotoğrafları, rütbeleri ve isimleri ile "Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz" şeklinde zikredilen Bakara suresinin 154. Ayeti yer alıyor. İlk şehit Ömer Halisdemir'in anıtı yenilenirken, diğer anıt taşlar da önümüzdeki günlerde yerlerini alacak. - BURSA