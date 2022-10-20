Son dakika haberleri! Şehit annesi Meltem Kılınç, 15 Temmuz ve şehitler anısına kitap yazdı

15 Temmuz şehidi Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi M. Meltem Kılınç, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinin ve şehitlerin unutulmaması için "Her Şehit Bir Yıldızdır. Sonsuza Kadar" isimli kitap yazdı.

Kılınç, eşi 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç ile Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım ile görüşen Kılınç, yeni yazdığı kitap hakkında bilgi verdi.

Kılınç, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru oğlu Muhammet Oğuz Kılınç'ın da şehit olduğunu hatırlattı.

15 Temmuz gecesinin ve şehitlerin unutulmamasını istediğini anlatan Kılınç, "Biz bir gün ahirete göç ettiğimizde de 15 Temmuz ve şehitlerimiz unutulmasın, hep hatırlansın istiyorum. Onun için şehit aileleriyle görüşerek, şehit verdikleri yakınlarının hikayesini dinledim. Kitapta, şehit ve gazilerimizin yaşadıkları yer alıyor." diye konuştu.

Hem yazıp hem ağladığını dile getiren Kılınç, "Sadece 15 Temmuz değil, Eren Bülbül, Selim Kiraz, Aybüke öğretmen, Nurcan anne de var. Her şehidimizin bir hikayesi var. Dinlediğim zaman hepsi çok etkiledi. Mesela Necati Sayın, hep '63 yaşına geldiğimde şehit olacağım' diyormuş, 63 yaşında şehit oldu." dedi.

Ziyarette Kılınç, kitabını Yıldırım'a hediye etti.