Son dakika haberleri! Şehit annesi Meltem Kılınç, 15 Temmuz ve şehitler anısına kitap yazdı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Şehit annesi Meltem Kılınç, 15 Temmuz ve şehitler anısına kitap yazdı

20.10.2022 16:50
Son dakika haberleri! Şehit annesi Meltem Kılınç, 15 Temmuz ve şehitler anısına kitap yazdı

Son dakika gündem haberine göre 15 Temmuz şehidi Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi M. Meltem Kılınç, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinin ve şehitlerin unutulmaması için "Her Şehit Bir Yıldızdır.

15 Temmuz şehidi Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi M. Meltem Kılınç, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinin ve şehitlerin unutulmaması için "Her Şehit Bir Yıldızdır. Sonsuza Kadar" isimli kitap yazdı.

Kılınç, eşi 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç ile Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım ile görüşen Kılınç, yeni yazdığı kitap hakkında bilgi verdi.

Kılınç, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru oğlu Muhammet Oğuz Kılınç'ın da şehit olduğunu hatırlattı.

15 Temmuz gecesinin ve şehitlerin unutulmamasını istediğini anlatan Kılınç, "Biz bir gün ahirete göç ettiğimizde de 15 Temmuz ve şehitlerimiz unutulmasın, hep hatırlansın istiyorum. Onun için şehit aileleriyle görüşerek, şehit verdikleri yakınlarının hikayesini dinledim. Kitapta, şehit ve gazilerimizin yaşadıkları yer alıyor." diye konuştu.

Hem yazıp hem ağladığını dile getiren Kılınç, "Sadece 15 Temmuz değil, Eren Bülbül, Selim Kiraz, Aybüke öğretmen, Nurcan anne de var. Her şehidimizin bir hikayesi var. Dinlediğim zaman hepsi çok etkiledi. Mesela Necati Sayın, hep '63 yaşına geldiğimde şehit olacağım' diyormuş, 63 yaşında şehit oldu." dedi.

Ziyarette Kılınç, kitabını Yıldırım'a hediye etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Şehit annesi Meltem Kılınç, 15 Temmuz ve şehitler anısına kitap yazdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:39 Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi
21:48 Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:33 Kahramanmaraş'ta deprem! 4.5'in ardından şimdi de 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi
20:19 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi!
20:09 Şaşkınlık yaratan karar! Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı
19:56 İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kız Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap: Ne münasebet
19:53 Galatasaray'dan, Fenerbahçelileri sinirlendiren sosyal medya paylaşımı! Saati çok manidar
18:53 Samsun'da evli kadınların numarasını alıp, cinsel ilişkiye zorladı! 2,5 ay cezaevinde kalıp serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 23:09:33. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Şehit annesi Meltem Kılınç, 15 Temmuz ve şehitler anısına kitap yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement