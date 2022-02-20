Üye Girişi
Son dakika haberleri! Şehit annesini 600 bin lira dolandıran 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Şehit annesini 600 bin lira dolandıran 4 şüpheli tutuklandı

20.02.2022 17:18
Son dakika haberleri! Şehit annesini 600 bin lira dolandıran 4 şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre KONYA'da şehit annesi Şükran Makascı'yı (82), adının FETÖ terör örgütüne karıştığını söyleyerek 600 bin lira dolandıran Ahmet Ç. (32), İsa B. (28) Abdulkadir A. (22) ve Suriye uyruklu Ahmad Elalı Elhusın (20) tutuklandı.

KONYA'da şehit annesi Şükran Makascı'yı (82), adının FETÖ terör örgütüne karıştığını söyleyerek 600 bin lira dolandıran Ahmet Ç. (32), İsa B. (28) Abdulkadir A. (22) ve Suriye uyruklu Ahmad Elalı Elhusın (20) tutuklandı. Para bulunarak, şehit annesine teslim edildi.

Mardin'in Ömerli ilçesinde 1992 yılında devriye görevi sırasında şehit düşen asteğmen Turgut  Makascı'nın Akşehir ilçesinde oturan annesi Şükran Makascı'yı, telefonla arayan bir kişi kendisini savcı olarak tanıttı. Ardından adının  FETÖ terör örgütüne karıştığını, örgüt banka hesap bilgilerini de ele geçirdiğini bu nedenle parasının incelenmesi gerektiğini söyledi. Telefondaki kişinin söylediklerine inanan Şükran Makascı da bankadan çektiği 600 bin lirayı şüphelilere teslim etti. Yakınlarının uyarısı üzerine dolandırıldığını anlayan Makascı, durumu polise anlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin kullandığı aracı belirleyen polis, Şanlıurfa'ya gitme ihtimaline karşı durumu Adana polisine bildirdi.  Şüpheliler Ahmet Ç., İsa B.,  Abdulkadir A. ve Suriye uyruklu Ahmad Elalı Elhusın, Adana da düzenlenen operasyonla yakalanırken 600 bin lira da ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi Konya'ya getirildi. Şüpheliler yapılan sorgulamalarının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Para ise Şükran Makascı'ya iade edildi.


Son dakika haberleri! Şehit annesini 600 bin lira dolandıran 4 şüpheli tutuklandı
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Şehit annesini 600 bin lira dolandıran 4 şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri! Şehit annesini 600 bin lira dolandıran 4 şüpheli tutuklandı Konya'da şehit annesini dolandıran 4 şüpheli tutuklandı Konya'da şehit annesini dolandıran 4 şüpheli tutuklandı Çubuklu şehit yakınlarından Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına ziyaret Çubuklu şehit yakınlarından Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına ziyaret

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, Konya, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Şehit annesini 600 bin lira dolandıran 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:17 Gazeteciyi Güngör Arslan'ı öldüren katil zanlısının ilk ifadesi dehşete düşürdü: Yazısının beğenmediğim için vurdum
17:10 Cani kardeş, zihinsel engelli kız kardeşini başına demirle vurarak öldürdü
17:00 Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Sahaya giren yılan korku dolu anlar yaşattı
16:57 TikTok fenomeni tacize uğradı, ortalık birbirine girdi!
16:52 Son Dakika: Zelenski'den Rusya'ya önemli çağrı: Derhal ateşkes yapılmalı
16:48 AK Parti kulislerinde gündem olacak sözler! Melih Gökçek: AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı
16:44 AK Parti kulislerinde gündem olacak sözler! Melih Gökçek: AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı
16:15 Ukrayna ve Rusya hattında savaştan kaçanlar yüzünden OHAL kararı!
16:02 Lider Trabzonspor, Alanya deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
15:14 Güngör Arslan'ın cenazesine, eşinin Vali ile olan diyaloğu damga vurdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 17:23:41. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Şehit annesini 600 bin lira dolandıran 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement