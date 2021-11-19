Son dakika haberleri... Şehit Asb. Üçvş. Cihan Geçit'in naaşı askeri uçakla İstanbul'a getirildi - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Uludere bölgesinde, askeri aracın kaza yapması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Per. Asb. Üçvş. Cihan Geçit'in naaşı askeri uçakla Atatürk Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşının cenaze aracına konulduğu sırada, ailesi ve yakınları tabutunun başında gözyaşı döktü.

Uludere'de askeri aracın kaza yapması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastaneden kurtarılamayan Per. Asb. Üçvş. Cihan Geçit, şehit oldu. Şehit Asb. Üçvş. Cihan Geçit'in naaşı, Şırnak'tan havalanan askeri uçak ile Atatürk Havalimanı'na getirildi. Uçak, saat 05.30 sıralarında havalimanına indi. Şehidin naaşını görevli askerler uçaktan alarak cenaze aracına taşıdı. Naaşın cenaze aracına konulduğu sırada, şehit Geçit'in eşi ve yakınları tabutunun başında gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, Atatürk Havalimanı Askeri bölümden çıkarılarak Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğü morguna kaldırıldı.