Şanlıurfa konuşluda bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı emrinde vatani görevini ifa ederken kanuni iznini geçirmek için geldiği memleketi Samsun Bafra'dan, izin dönüşü birliğine katılmak üzere yola çıktığı otobüsün 17 Ekim 2018 tarihinde Kahramanmaraş 'ın Göksun ilçesi yakınlarında kaza yapması sonucu şehit olan Piyade Er Selahattin Turan, unutulmadı. Selahattin Turan, şehadetinin 4.yılında Kuşçular Mahallesi'ndeki kabri başında dualarla yad edildi. Vakfın fahri imamı Necattin Boyun'un okuduğu Yasin-i Şerif ve yapılan duanın ardından program sona erdi.

Kaynak: İHA

Selahattin Turan, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Şehit asker unutulmadı - Son Dakika

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