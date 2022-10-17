Son dakika haberleri! Şehit asker unutulmadı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Şehit asker unutulmadı

17.10.2022 17:23
Son dakika haberleri! Şehit asker unutulmadı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Piyade Er Selahattin Turan, şehadetinin 4. yılında mezarı başında dualarla anıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Piyade Er Selahattin Turan, şehadetinin 4. yılında mezarı başında dualarla anıldı.

Şanlıurfa konuşluda bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı emrinde vatani görevini ifa ederken kanuni iznini geçirmek için geldiği memleketi Samsun Bafra'dan, izin dönüşü birliğine katılmak üzere yola çıktığı otobüsün 17 Ekim 2018 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında kaza yapması sonucu şehit olan Piyade Er Selahattin Turan, unutulmadı. Selahattin Turan, şehadetinin 4.yılında Kuşçular Mahallesi'ndeki kabri başında dualarla yad edildi. Vakfın fahri imamı Necattin Boyun'un okuduğu Yasin-i Şerif ve yapılan duanın ardından program sona erdi.

Anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Selahattin Turan, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Şehit asker unutulmadı - Son Dakika

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