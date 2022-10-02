ŞEHİT ASTSUBAY ATAŞ'IN CENAZESİ ELAZIĞ'A GETİRİLDİ - Son Dakika
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ŞEHİT ASTSUBAY ATAŞ'IN CENAZESİ ELAZIĞ'A GETİRİLDİ

02.10.2022 13:06

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21) naaşı defnedilmek üzere Kovancılar ilçesine getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21) naaşı defnedilmek üzere Kovancılar ilçesine getirildi. Şehit Ataş için, Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Toraman, 8'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. İl Müftüsü Selami Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazı ve edilen duaların ardından şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

MÜFTÜ VASİYETİ HATIRLATTI

İl Müftüsü Selami Aydın, Şehit Ataş'ın sosyal medyada yayınlanan vasiyetini hatırlayarak, 'Şehidimizin bir vasiyeti var. Onu arkadaşlarına söylemiş. Bayramda babamın annemin elini öpün demiş. Şehidimizin emaneti babası ve annesi, milletimizin emanetidir. Yusuf şehidimizin ve bütün şehitlerimizin ellerinden öpüyoruz, onların sayesinde ayaktayızö dedi. Törenin ardında Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın naaşı top aracına konularak aile mezarlığına götürüldü. Şehit Ataş, burada dualarla son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)

Ahmet ÇÖTELİELAZIĞ,(DHA)

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Kaynak: DHA

Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞEHİT ASTSUBAY ATAŞ'IN CENAZESİ ELAZIĞ'A GETİRİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: ŞEHİT ASTSUBAY ATAŞ'IN CENAZESİ ELAZIĞ'A GETİRİLDİ - Son Dakika
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