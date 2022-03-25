Şehit Astsubay Tuncer'in ismi, Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Kütüphanesi'nde yaşatılacak - Son Dakika
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Şehit Astsubay Tuncer'in ismi, Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Kütüphanesi'nde yaşatılacak

25.03.2022 13:06

Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi'nde açılışı yapılan okul kütüphanesine Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit düşen Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in ismi verildi.

Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi'nde açılışı yapılan okul kütüphanesine Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit düşen Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in ismi verildi.

Okulda düzenlenen törene şehit ailesinin yanı sıra Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık katıldı.

Törende konuşan Rektör Erdöl, şehit Astsubay Tuncer'in SBÜ mezunu olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de askeri hekim ve sağlık personeli yetiştiren tek üniversite olduklarını söyledi.

Üniversiteden mezun olan öğrencilerin sadece Türkiye'nin değil, dost ve kardeş ülkelerin savunmalarını sağlayacak şekilde yetiştirildiğini belirten Erdöl, "15 Temmuz hain darbe girişiminde Gülhane, üniversitemize devredildikten sonra bu yıl itibarıyla ilk dört sınıfta tıp öğrencimiz var. Önceki yıllarla şimdiki dört yılı karşılaştırdığımızda daha fazla askeri öğrencimiz var. Biz askeri ve sivil öğrencileri bir arada yetiştiren bir üniversiteyiz." dedi.

Erdöl, askeri sağlık personelinin geçmişten bu yana büyük fedakarlıklarda bulunduğu vurgulayarak, "Pandemi döneminde de birçok sağlık personeli, kendi çocuğunu bir kenara bırakıp bir başkasının çocuğunu tedavi etmek için şehit oldu." diye konuştu.

Akçay ise Şehit Tuncer'in acısının çok taze olduğunu dile getirerek, "Bu vatanı savunan askerlerimiz, polisimiz, jandarmamız, milletimiz, öğretmenimiz, imamımız, kamu görevlimiz, 15 Temmuz'da gördüğümüz gibi milletimizin hepsi olduğu sürece ilelebet Türkiye Cumhuriyet var olacaktır." dedi.

Şehit Kütüphaneleri Koordinatörü Sercan Kürklü, kütüphanenin Şehit Tuncer'in adıyla anılacağını belirterek, "Şehit Kütüphaneleri ailesi olarak, bugün 261'inci kütüphanemizin açılışını yaptık." şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Ömer Kayar da öğrencileri kitaplarla buluşturmaktan dolayı mutluluk duyduklarını anlatarak, "Bütün öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, okul aile birliği üyelerimizin katkılarıyla ve şehit kütüphaneleri organizasyonu arkadaşlarımızla birlikte bir çalışma yaptık. Burada kıymetli olan kütüphanemize şehidimizin adını vermek, onu yaşatmaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Z kütüphane şeklinde düzenlenen "Şehit Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer" kütüphanesi kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Şehit Astsubay Tuncer'in ismi, Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Kütüphanesi'nde yaşatılacak
Şehit Astsubay Tuncer'in ismi, Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Kütüphanesi'nde yaşatılacak
Şehit Astsubay Tuncer'in ismi, Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Kütüphanesi'nde yaşatılacak

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Kaynak: AA

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