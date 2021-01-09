Şehit Aybüke öğretmenin ismini taşıyan kütüphaneye yoğun ilgi - Son Dakika

Şehit Aybüke öğretmenin ismini taşıyan kütüphaneye yoğun ilgi

09.01.2021 11:13

Kültür ve Turizm Bakanlığınca kitap görünümünde inşa edilen "Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi"ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca kitap görünümünde inşa edilen "Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi"ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği, yaklaşık 8 bin 300 metrekare kullanım alanına sahip 4 katlı kütüphanede, 750 metrekarelik okuma ve araştırma salonları, görme ve işitme engelliler ile çocuklar için özel alanlar bulunuyor.

Kentte 18 Kasım 2020'de hizmete giren, 150 bin kitap kapasiteli, aynı anda 1200 kişiye hizmet verebilecek, çok amaçlı salonlarıyla da farklı sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapabilecek kütüphaneden, kitapseverler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hafta içi 10.00 ile 16.00 saatleri arasında yararlanıyor.

Yoğun ilgi gören kütüphaneyi, son bir ayda 13 bin kişi ziyaret etti.

Kütüphane Müdürü Derya Alapala, AA muhabirine, çok geniş ve modern bir binada hizmet verdiklerini, yetişkinler ve çocuklar için okuma, az işitenler için işitme salonları, görmeyenler için konuşan kitaplık bölümünün bulunduğunu söyledi.

Batman'da bir ilk olarak, bünyelerinde bebek ve oyuncak kütüphanelerinin yer aldığı anlatan Alapala, anne veya öğretmenleriyle gelen çocuklara oyuncaklarla hizmet verdiklerini dile getirdi.

Bebek ve çocuk kütüphanesinin de çok ilgi gördüğünü belirten Alapala, şöyle devam etti:

"Halkımız tarafından çok beğenilen bir hizmetimiz oldu. Ayrıca ödünç kitap verme ofisimiz var. İlgi çok yoğun. Kullanıcılarımız uzun süredir bekliyordu yeni binamızı. Batman'da da çok gözde bir bina oldu. Dışı kadar içi de çok güzel. Çocuk, genç ve yetişkinlerimiz yoğun şekilde kütüphanemizi ziyaret ediyor."

Kovid-19 salgını dolayIsıyla öğrencilerin yoğun şekilde kütüphaneden istifade ettiğini bildiren Alapala, yüz yüze eğitim olmadığı için özellikle öğrencilerin EBA'dan yararlanmak için kütüphaneye geldiğini söyledi.

Üniversite öğrencilerinin de sessiz ve geniş ortamda sınava hazırlandığını anlatan Alapala, "Ödünç kitap almak isteyenler geliyor, üye olup kitaplarımızdan istifade ediyor. Zengin bir kütüphanemiz var." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla kapasitenin yarıya düşürüldüğünü ve tedbirler kapsamında 600 kişiyi aynı anda ağırladıklarını dile getiren Alapala, Kovid-19 önlemlerinin sıkı şekilde uygulandığına dikkati çekti.

Girişlere dezenfektan koyduklarını, ziyarete gelenlerin ateşlerini ölçtüklerini belirten Alapala, "Salgın var. Biz de buna çok dikkat ediyoruz. Salonlarımızda sandalyelerimizi mesafeli hale getirdik. İçeride maske kullanımına dikkat ediyoruz." dedi.

Kütüphaneden yararlanan Ayşegül Uğur da KPSS'ye hazırlamak amacıyla her gün geldiği kütüphaneden, kısıtlama dolayısıyla günde 5 saat istifade ettiğini söyledi.

Ahmet Ekin ise her gün kütüphaneye gelmeye çalıştığını anlatarak, "Özellikle pandemi sürecinde böyle bir mekan bizim için çok iyi oldu. Sabah saat 10.00'dan 16.00'ya kadar kütüphaneden istifade ediyorum. Böyle bir mekanı Batman'a kazandırdıkları için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit Aybüke öğretmenin ismini taşıyan kütüphaneye yoğun ilgi
Şehit Aybüke öğretmenin ismini taşıyan kütüphaneye yoğun ilgi
Şehit Aybüke öğretmenin ismini taşıyan kütüphaneye yoğun ilgi
Şehit Aybüke öğretmenin ismini taşıyan kütüphaneye yoğun ilgi

Batman, Turizm, Kitap, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit Aybüke öğretmenin ismini taşıyan kütüphaneye yoğun ilgi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı Stajyer avukata iğrenç taciz! Dosya inceleme bahanesiyle odasına çağırıp arkasından sarılmış Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti Kadın girişimci devletten hibe aldığı 6 düve ile hayvancılığa başladı, şimdi paraya para demiyor Bağışıklık sistemini güçlendiren 'Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi
2 hafta önce doğum yapan kadın, 3. kattan düşerek can verdi 2 hafta önce doğum yapan kadın, 3. kattan düşerek can verdi         
11:20
Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu         
10:17
Pazar gününe dikkat! İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor Pazar gününe dikkat! İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor         
10:03
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vakalarında en çok ve en az düşüş yaşanan ilçeleri paylaştı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vakalarında en çok ve en az düşüş yaşanan ilçeleri paylaştı         
09:42
Hayatta mı değil mi bilmiyorlar: 18 yaşındaki genç kız 15 gündür kayıp Hayatta mı değil mi bilmiyorlar: 18 yaşındaki genç kız 15 gündür kayıp         
09:23
Ivana Sert'ten nafaka ödemeyen eski eşi Yurdal Sert'e tepki: Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin Ivana Sert'ten nafaka ödemeyen eski eşi Yurdal Sert'e tepki: Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin         
09:12
Korona döneminde herkesin işleri kötüye giderken tabut ustaları yoğun mesai yapıyor Korona döneminde herkesin işleri kötüye giderken tabut ustaları yoğun mesai yapıyor         
08:55
Geçen yıl 9 metre kar yağan Bitlis alarm veriyor! Yağış olmazsa tüm Güneydoğu Anadolu etkilenecek Geçen yıl 9 metre kar yağan Bitlis alarm veriyor! Yağış olmazsa tüm Güneydoğu Anadolu etkilenecek         
08:22
MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz         
23:32
Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı         
23:25
Elon Musk'ın Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı         
22:54
Ülkesinde korona vakası olmadığını iddia eden Tanzanyalı lider, maske takmayan Çinli bakana teşekkür etti Ülkesinde korona vakası olmadığını iddia eden Tanzanyalı lider, maske takmayan Çinli bakana teşekkür etti         
22:31
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım         
20:45
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
18:27
Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili         
17:09
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 11:53:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Aybüke öğretmenin ismini taşıyan kütüphaneye yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei