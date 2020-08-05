Son dakika haberleri: Şehit babası Er'den İl Müftüsü Erhun'a ziyaret
Son dakika haberi: 2016 yılında Hakkari'de şehit olan Osman Er'in babası İsmail Er, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'u ziyaret etti.
2016 yılında Hakkari'de şehit olan Osman Er'in babası İsmail Er, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'u ziyaret etti.
2016 yılının temmuz ayında Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Aktütün bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu Bilecikli er Osman Er şehit olmuştu. Şehir erin babası Bilecik İl Müftü Ali Erhun'u ziyaret etti. Müftülük makamında gerçekleşen ziyarette İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu ve İl Vaizi Erhan Yılmaz da eşlik etti. Şehit babası Er'le bir süre sohbet eden Müftü Erhun, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren kendilerine teşekkür etti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 12:53
Kaynak: İHA
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