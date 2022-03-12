Son dakika haberleri! Şehit babası Malatya'da trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Şehit babası Malatya'da trafik kazasında hayatını kaybetti

12.03.2022 16:38
Son dakika haberleri! Şehit babası Malatya'da trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Ahmet Doğan idaresindeki 44 DY 567 plakalı hafif ticari araç, İshak Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Doğan olay yerinde hayatını kaybetti.

Ahmet Doğan'ın, 1993'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düşen jandarma er Mehmet Doğan'ın babası olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Trafik kazasında şehidin babası hayatını kaybetti Son dakika haberleri! Trafik kazasında şehidin babası hayatını kaybetti Son Dakika | Şehit babası, kazada hayatını kaybetti Son Dakika | Şehit babası, kazada hayatını kaybetti

Ahmet Doğan, Tragger, Malatya, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Şehit babası Malatya'da trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Selçuk Bayraktar'dan heyecan yaratan MİUS paylaşımı: Yolda geliyor, takipte kalın
16:26 FOX TV'de yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisi, 5. bölümüyle final yapıyor
16:16 Dolandırıcıların yeni yöntemi öğretmen rolü yapmak oldu! 28 kişilik çete çökertildi
15:48 Erkek arkadaşı bıçaklayarak öldürmüştü! Asya, doğum gününde toprağa verildi
15:38 Rusya, Ukrayna askerlerinin cesetlerini buzdolaplarında mı saklıyor? Ukrayna istihbaratının iddiası korkunç!
15:32 Danimarka'da 41 yıl aralıksız aynı işyerinde çalışan Konyalı Türk işçiye kraliyet madalyası: Hastalık izni bile almamış
15:28 Rusya'nın kurucu Dışişleri Bakanı Andrei Kozirev: Putin darbeyle devrilebilir ya da sonu mezar olur!
15:23 Dernek başkanı "TSK operasyonlarını durdursun" dedi, Kılıçdaroğlu'nun tavrı gündem oldu
14:54 İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: Türkiye 3'e, Suudi Arabistan 4'e, İran 6'ya bölünmek isteniyor
14:41 Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı, trafik durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 16:45:22. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Şehit babası Malatya'da trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement