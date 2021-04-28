Son dakika haberleri! Şehit babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Şehit babası son yolculuğuna uğurlandı

28.04.2021 15:48
Son dakika haberleri! Şehit babası son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Son dakika haberler... Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Şehit Uzman Çavuş Mehmet Yağmur'un babası 91 yaşındaki Tahir Yağmur'un cenazesine katıldı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Şehit Uzman Çavuş Mehmet Yağmur'un babası 91 yaşındaki Tahir Yağmur'un cenazesine katıldı.

1999 yılında Erzurum'un Tekman ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Komando Mehmet Yağmur'un babası Tahir Yağmur (91) beyin damarlarının tıkanması ve yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı dün tedavi gördüğü Gaziantep'de vefat ederek bugün Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesinde toprağa verildi.

Suvarlı Beldesinde düzenlenen cenazeye Vali Mahmut Çuhadar, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve belde halkı katıldı.

Şehit babası Tahir Yağmur'un cenazesi Suvarlı Cami'nde kılınan namazın ardından belde halkından helallik alınması aile kabristanlığına defnedildi.

Vali Mahmut Çuhadar, Şehit babası Tahir Yağmur'un çocukları Zeynal Yağmur ve ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Cenaze töreni sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, aynı belde mezarlığında kabristanları bulunan Kıbrıs Şehidi Tankçı Er Ahmet Tunç, Afrin Şehidi Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan ve Diyarbakır Sur Şehidi Piyade Uzman Çavuş Selçuk Dost'un mezarını ziyaret ederek dua edip, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır diledi. - ADIYAMAN

Son dakika haberleri! Şehit babası son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri! Şehit babası son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri! Şehit babası son yolculuğuna uğurlandı

Mahmut Çuhadar, Uzman Çavuş, Adıyaman, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Şehit babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta         
16:36
İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik         
16:16
3 yaşındaki oğlundan 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu 3 yaşındaki oğlundan 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu         
15:45
Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı         
15:42
Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler         
14:56
Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu         
13:50
İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım         
13:27
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor         
11:58
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 767 lira olarak hesapladı Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 767 lira olarak hesapladı         
11:25
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor         
10:03
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 16:56:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Şehit babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement